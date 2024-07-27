Özgür Özel küfeyi sırtlayıp Erdoğan’a seslendi. Getir sandığı küfeyi biz taşıyacağız

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / ANKA
Özgür Özel küfeyi sırtlayıp Erdoğan’a seslendi. Getir sandığı küfeyi biz taşıyacağız

Bursa’da açıklamalar yapan Özgür Özel küfeyi sırtına alarak Erdoğan’a “Getir sandığı, küfeyi biz taşıyacağız” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Bursa'da dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ekonomiye dair iktidara eleştirilerde bulunan Özel emeklilerle ilgili de konuştu.

Özel konuşma sırasında kendisini dinleyen iki gencin elinde küfe taşıdığını fark edip onları konuşma alanına çağırdı.

KÜFEYİ SIRTLADI ERDOĞAN’A SESLENDİ

Gençlerden birinin elindeki küfeyi alıp sırtlayan Özel Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi.

Özel Erdoğan’a yönelik “Eğer taşıyamıyorsan bırak küfeyi. Getir sandığı, küfeyi biz taşıyacağız.” İfadelerini kullandı.

“TAYYİP BEY BIRAK KÜFEYİ BIRAK”

Açıklamasının tamamında Özel "Ben diyorum ki 'Tayyip Bey, bırak küfeyi bırak. Ver benim sırtıma küfeyi. Ben emekliyi aslan gibi taşırım, aslan gibi.' Asgari ücretliyi taşırız biz. Biz, bu milleti taşırız. Eğer taşıyamıyorsan bırak küfeyi. Milletin sırtından in. Sen bu milletin sırtına yüksün. Emekliler değil, asgari ücretliler, esnaf, çiftçiler değil, işte biz bu küfeye ne yük koyarsan koy taşırız. Taşıyamayan bırakacak, taşıyanlar gelecek. Getir sandığı, küfeyi biz taşıyacağız. Emeklileri biz ayağa kaldıracağız. Söz veriyoruz. Bu iki genç küfeyi almış, gelmiş. Helal olsun onlara. Bu iki çocuğu unutmayın. Millet küfeyi Tayyip Bey'den alıp bizim sırtımıza koyunca o gece çıkacağız, hep birlikte galibiyeti kutlayacağız, söz veriyorum, bu iki gençle kutlayacağız. Biz kazanacağız.” şeklinde konuştu.

Öte yandan Özel, emeklinin, asgari ücretlinin şu anki maaşlarıyla geçinemeyeceğini dile getirdi. Ayrıca Özel, asgari ücretin de 6 ayda 3 bin 800 lira eridiğini ifade etti.

“ÇALIŞARAK KAZANACAĞIZ”

Özel "Seçim bitti' deyip gelecek seçimi beklemeden eğitim, emekli, çay, buğday, asgari ücret, emek mitingi yaparak ve çok çalışarak, çok gayret göstererek her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Çalışarak kazanacağız ve göreceksiniz, bu ülkeyi ayrıştıranlardan, kutuplaştıranlardan, yoksullaştıranlardan, düşmanlaştıranlardan alıp büyük, güçlü, zengin ve barış içinde bir ülke yapacağız. Suriye'yle de barışı sağlayacağız. Sığınmacı sorununu da çözeceğiz. Göreceksiniz, Gazi'nin partisi, kurucu parti, bu ülkeyi bir kez daha 10 yıldaki büyük zaferlerle tanıştıracak. Göreceksiniz, Cumhuriyet'in ilk 10 yılında nasıl bir çıkış yaşandıysa iktidarımızın 10 yılında da bu ülkede aynı çıkışı, aynı şahlanışı yaşayacağız. Buna inanın, buna güvenin." dedi.

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