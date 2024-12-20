Özgür Özel MHP'nin planını açıkladı: Apo'yu salıp Erdoğan'ı yeniden seçelim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediyelerin SGK kıskacından asgari ücret tartışmalarına kadar birçok konuda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Özel, SGK’nın CHP’li belediyelerin hesaplarına blokaj koyarak sosyal yardımları engellediğini belirtti. Özel, “Cumhurbaşkanı ‘silkeleme’ diyor. Bunlar da kazanamadıklarını silkelemeye çalışıyorlar. Ulaşamadığı belediyeyi silkelemeye çalışıyor. Vatandaş bunları ilk seçimde sırtından silkeleyecek." dedi.

AKP'NİN ASGARİ ÜCRETİNİ SÖYLEDİ: YERİ GÖĞÜ İNLETECEĞİZ

Özel, asgari ücret beklentisinin 30-35 bin lira aralığında olduğunu ancak iktidarın 23 bin 500 lira seviyesini planladığını söyledi.

Özel şu ifadeleri kullandı:

"Eğer en düşük emekli maaşı da beklediğimizden düşükse asgari ücretli emekçilerle birlikte yeri göğü inleteceğiz. Ancak bu toplumsal katılımla mümkün. Emekli mitingi emeklilerin katılımıyla çok ses getirmişti. Toplumun sahiplenmesi önemli. Sadece Mecliste değil meydanlarda da ses yükselteceğiz"

Nefes'ten Deniz Zeyrek ve Mahmut Aydın'a açıklamalarda bulunan Özel, "Erdoğan iktidarını sürdürmek istiyor. Bunun tek yolu da TBMM’nin seçimlerin yenilenmesi kararını alması. Belli ki son bir yıl içinde bu kararı aldırmak niyetindeler. Böyle bir hamle karşısında tavrınız nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Kendileri seçim zamanında olacak diyor. Bu da Erdoğan’ın aday olamayacağı anlamına geliyor. Zaten Erdoğan AK Parti’nin adayı değil, MHP’nin adayı. Sürekli “Apo’yu da salalım, yeni bir Anayasa yapalım” diyor. “Bu ara da Erdoğan’ı yeniden seçelim.” Son bir yıl içinde erken seçim derse CHP bir erken seçim kararına imza atmaz. Atan atar, biz atmayız."

"Siz de Parlamenter sistem istiyorsunuz. Hadi buyurun geçelim" sorusuna da Özel şu cevabı verdi: