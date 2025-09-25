Özgür Özel noktayı koydu: En güçlü adayımız Mansur Yavaş

19 Mart’ta İBB’ye yapılan operasyonun ardından İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, tutuklanmıştı. İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve ahmak davasından siyasi yasak cezası sonrası dava Yargıtay’a taşınmıştı. Ancak İmamoğlu’nun adaylığı ise davalar ve diploma iptaliyle zor gözüktüğü kulislerde konuşuluyor.

Bu noktada CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise aday konusunda ne olacağına dair Evrensel ve TELE 1’e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“EN KUVVETLİ ADAYIMIZ MANSUR YAVAŞ”

Özel, Yavaş’ın kimliği açısından İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olamaması durumunda en kuvvetli aday olarak görüldüğünü söyledi. Özel, “anketlerde Erdoğan’ı geçiyor. Onu yenebilecek isim. Şimdi Ekrem İmamoğlu, Erdoğan’ı yenme suçunu üç kez üst üste işledi diye ve bir kez daha niyeti var diye içeri atıldığına göre; Mansur Yavaş’ın da aynı gayeyle hedefe konmaya çalışıldığı ortada” ifadelerini kullandı.

“MANSUR YAVAŞ OLSA BİR DAHA YENECEK, O YÜZDEN ONUNLA UĞRAŞILIYOR”

Yavaş üzerine bir saldırı olduğuna değinen Özel, “CHP hangi Cumhurbaşkanı adayını belirleyip arkasında durursa o kazanacak, o yüzden CHP kurumsal olarak saldırı altında "CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu olsa bir daha yenecek o yüzden içeride. Mansur Yavaş olsa bir daha yenecek o yüzden onunla uğraşılıyor. CHP hangi Cumhurbaşkanı adayını belirleyip arkasında durursa o kazanacak, o yüzden CHP kurumsal olarak saldırı altında" dedi.