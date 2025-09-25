Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili iddialara son noktayı koydu

İktidar, CHP'ye yönelik çok sayıda soruşturma ve operasyon ile yıpratma çabasını sürdürüyor. CHP'li belediye ve yöneticileri "yolsuzluk" ve "rüşvet" iddiaları ile tutuklanırken CHP'nin kurultay ve kongre süreçleri de soruşturmalar kapsamında engellenmeye çalışılıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son gelişmeleri Evrensel'den Dilan Temiz'e değerlendirdi.

CHP lideri Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yarıştıkları ve "şaibeli" olduğu iddia edilen 38. Olağan Kurultayı kapsamındaki bazı tartışmalara değindi.

"SON DERECE SAYGILI BİR GÖRÜŞME GEÇTİ"

Şaibe iddiası sonra başlatılan soruşturmanın dava sürecinde Kılıçdaroğlu ile aralarında yaşananlara dikkat çeken Özel, "Sayın Kılıçdaroğlu ile 21'inde yaptığımız olağanüstü kongreye davet etmek için görüşmüştüm. Orada da özel birtakım ve haklı gerekçelerini de ifade ederek, gelemeyeceğini söylemişti. Yine aramızda son derece saygılı, düzeyli bir görüşme geçti" ifadelerini kullandı.

"SÜRECİ GÖTÜRÜRÜZ"

Özel, kurultay davasında birlikte hareket edeceklerini ifade ederek "Şunu da söyleyeyim, partide bir yarılma, bir kırılma yok; partide bir bütünleşme var. Bütün parti bir tarafta, saray yargısı da buna karşı hamleler yapıyor. Sonuç alamazlar bundan. Biz genel başkanımızla da en iyi şekilde bundan sonraki süreci götürürüz" dedi.

