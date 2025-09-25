Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na zeytin dalı! İlk defa açıkladı

CHP'nin 'şaibe'li kurultay davasında 'mutlak butlan' kararı çıkması durumunda eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP lideri olacağı iddiası gündemdeki yerini koruyor. CHP lideri Özgür Özel'n çağrısına rağmen Kılıçdaroğlu'ndan 'destek' açıklaması gelmemesi mahkeme kararını kabul edeceği şeklinde yorumlanmıştı.

İki liderin arasınında 'kurultay' sebebiyle sorun olduğu iddiaları kulislerde konuşulmaya devam ederken CHP lideri Özgür Özel'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı'nın, görüştüğü CHP'li isimlerin kendisine, "Selvi Hanım, Kemal Bey’i haklı buluyor. Hatta belki de asıl sorumlu o bile olabilir" açıklamasını değerlendiren Özel 'Kılıçdaroğlu' ailesine destek verdi.

Fatih Altaylı mektubunda yazdı! CHP'li eski vekiller Kılıçdaroğlu'na en ağır darbeyi indirdi. 'Tıpış tıpış' lafının şifresini verdiler

Özel, TELE1 ekranında yaptığı açıklamada bu iddialara ve Kılıçdaroğlu çiftine yönelik saldırılara sert çıktı. Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "çirkin bir saldırı" olduğunu söyledi.

"KENDİ EŞİME YAPILMIŞ SAYARIM..."

"Ben Kemal Bey'in eşine yapılanı kendi eşime yapılmış sayarım." diyen Özel'in açıklaması şöyle

"Onun adını kullanarak ona bazı şeyler mal edenler var. Kemal Bey hakkında kendim görmediğim hiçbir şeye itimat etmem, ona saçma sapan yerlerden saldırılara da sonuna kadar karşıyız. Hele aileye laf eden... Ben Kemal Bey'in eşine yapılanı kendi eşime yapılmış sayarım."

Öte yandan CHP'nin Özgür Özel'in genel başkan seçildiği 'şaibeli' olduğu iddia edilen 38. kurultay davası 24 Ekim'de görülecek.

