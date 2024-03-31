Özgür Özel oyunu kullandı

Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel oyunu kullandı
CHP Lideri Özgür Özel ailesiyle birlikte Manisa’da oyunu kullandı.

Yerel seçimler için vatandaşlar sandık başına giderken parti başkanları da oylarını kullanmaya başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Manisa’da oyunu kullandı. Özel, kızı ve eşiyle birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu’nda oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra Özel açıklamalar yaptı.

Özel şunları dedi:

Milletin kararına hepimiz saygılı olacağız. Vatandaşımızın silahlardan uzak durmasını temenni ediyorum. Adayımızın bulunduğu hiçbir şey yerde eksik sandık görevlimiz yok. Kazanma sevinci sırası silahlardan uzak duralım. Sandıkta 20 milyonuz ama yarın 84 milyonuz ayrımcılığa gerek yok. Seçimin huzur güvenlik geçmesini temenni ediyorum.

Özel Ankara'ya dönerek seçim sonuçlarını CHP Genel Merkezi'nde takip edecek.

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