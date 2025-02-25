Özgür Özel partisinin grup toplantısında konuşuyor... 'Diploma' soruşturması için ne yanıt verecek?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasına ilişkin 'şaibeli' iddiaları ile başlatılan soruşturmaya ne yanıt vereceği merak ediliyor.

Özel'in açıklamalarında öne çıkan satırlar;

"PARTİLİLERE ERKEN SEÇİM TURUNDA YARGI TACİZİNİ KONUŞTUK"

"Siyasi parti ziyaretlerini sürdürdük. DEVA Partisi, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve diğer partililer ile gündeme ilişkin konuşmuştuk. Muhalefet partisi olarak diğer partililere, birlik olmak üzere ortak mutabakatı tebliğ etmiştik. Partililere erken seçim turunda yargı tacizini konuştuk. Bundan sonra siyasi partilileri ziyaret edeceğiz. Birlik mesajını hep vereceğiz.

"TUTUKLAMALARIN HER BİRİ AYRI HUKUKSUZ"

3 Genel Başkanı ziyaret edememiştim. Çünkü biri Silivri Cezaevi'ndeydi. Ümit Özdağ ile gidip, cezaevinde görüştüm. Ümit Özdağ için İstanbul 'yetkisiz' dedi. Ümit Özdağ'a ve partisine itibar suikastı yapıldı. Aynı ziyarette Rıza Akpolat, Osman Kavala, Ayşe Barım ve Suat Toktaş'ı ziyaret ettim. Tutuklamaların her biri ayrı hukuksuz.Türkiye'de nerede bir hukuksuzluk olursa, onun karşısında Cumhuriyet Halk Partisi duracaktır.

"'BELEDİYEYİ DAHİL ET, BAKANLIĞI ÇIKART' DİYORLAR"

Bolu yangın faciasına ilişkin bilirkişiye 'korsan' dediler. 7 kişinin verdiği raporda üç gün süre veriliyor. Ancak hazırlanan rapor son gün teslim edilmeye çalışılıyor. 'Belediyeyi dahil et, Bakanlığı çıkart' diyorlar. Bilirkişiler ise görevlerinden aflarını istiyorlar. Bolu'da bilirkişi alnı açık geziyor. Bu işin peşini bırakmayacağız.

"ASKIDA GÜLEK GELİNEN HALİN İTİRAFIDIR"

Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli grubuna, milletvekillerine önerim şudur: Bu askıda buğday işi tutarsa biz de yürekten destekleyelim ama daha kolay bir yolu var. Askıda vicdan uygulamasını sona erdirin. Askıda vekil uygulamasını sona erdirin. Askıya koyduğunuz milletvekilliğini ve vicdanınızı alın, hep beraber bu memleketin sorunlarını konuşalım. Askıda Gülek gelinen halin itirafıdır.

TÜSİAD ÜZERİNDEN İKTİDARA 'BORSA' ELEŞTİRİSİ

TÜSİAD'ın başkanı diyor ki 'yurt dışı yasağı' koymayın. 80 ülkeye ihracatı olan adama yurt dışığı yasağı koyuyorlar. Bunu gören yabancı güven ortamını görmüyor. Hukuka duyulan güven azalırsa, o zaman borsa düşer. İktidarda bunun hesabını borsadan soruyor. Tam bir akıl tutulması.

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