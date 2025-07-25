Özgür Özel pazarda vatandaşları dinledi! Bir dokunup bin ah işitti

Düzenleme: Kaynak: ANKA

CHP lideri Özel, Ankara'da semt pazarını ziyaret ederek hem vatandaşın hem de esnafın derdini dinledi. Ekonomiden şikayet eden esnaf ve vatandaş "Bizi bu zulümden kurtarın" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Yenimahalle’de Demetevler semt pazarını ziyaret ederek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Pazarda yoğun ilgiyle karşılanan CHP lideri, vatandaşlarla tek tek tokalaşarak sohbet etti.

"BİZİ BU ZULÜMDEN KURTARIN"

Bir vatandaş, Özel’i görünce sarılarak, "Bizi bu zulümden kurtarın. Televizyonları izlemekten yorulduk. Televizyonları kırmak istiyoruz artık" dedi.

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Ekonomik sıkıntılardan yakınan bir pazarcı, "Pazarda bizim sattığımız domates 15 lira, köylünün eline 3 lira para geçiyor. Bu çiftçi nasıl ekecek nasıl dikecek, bu vatandaş ne ile yiyecek? 1 kilo kiraz 500 lira. Türkiye’de yüzde 90 halk, evine 1 kilo kiraz götürememiştir" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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Bir başka esnaf ise, "Akşamüstü burada ağlama sesi duyarsınız. Üzüm isteyen, muz isteyen, armut isteyen çocuklar var. Millet olarak zor bir durumdayız" ifadelerini kullandı.

"HAYATIMDA BÖYLE ŞEY GÖRMEDİM"

Pazarda alışveriş yapan yaşlı bir vatandaş da, "Bu düzenin değişmesi lazım, erken seçim olması lazım. 72 yaşındayım hayatımda böyle şey görmedim. İnsanın deliresi geliyor" diyerek içinde bulunduğu duruma dikkat çekti.

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Özgür Özel, vatandaşların anlattıklarını dikkatle dinleyerek not aldı.

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