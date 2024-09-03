Özgür Özel seçim için tarih verdi: Erdoğan bu tarihte sandığı koysun

CHP lideri Özgür Özel Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Yeni Bir Sabah programında hem gündeme ilişkin değerlendirmelerde hem de erken seçim hakkında fikirlerini açıkladı. Erken seçim için 2 yolun olduğunu ifade eden Erdoğan meclisin seçimleri yenileme kararı alması halinde Erdoğan’ın bir kere daha aday olabileceğini ve kimseden korkusu olmadıklarını ifade etti.

Parlamenter sisteme dönüleceğini ifade eden Özel şu ifadeleri kullandı:

“Erdoğan'ın görev süresinin tam ortasında bir şey konuşacağız. Bugün Türkiye'de seçimlerin olmasının iki yolu var. Meclis 360 milletvekili ile seçimleri yenilerse Erdoğan'ın son bir kez aday olma hakkı var. Görev süresi beş yıl. Seçimleri yenileyeceğiz. Bizim kimseden korkumuz yok. Biz Erdoğan'ın aday olmasını ve onu yenerek bu sürecin tamamlanmasını Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye demokrasisi açısından sağlıklı görüyorum.

2026'nın baharında ya da gelecek yıl kasımda sandığa koyalım. Bizim Erdoğan'ı yenmemiz, yeni bir kalkınma sürecini başlatmamız lazım. Parlamenter sisteme döneceğiz.”