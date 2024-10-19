Özgür Özel sert konuştu: Partide tutan namussuzdur, şerefsizdir...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Eğitim Zirvesi’nde “yenidoğan çetesi”ne ilişkin konuştu. Özel, “Getirin, o hastanelerin hepsini bir gecede kamulaştıralım Meclis eliyle. Özel hastaneymiş, bu işe karışan o özel hastanelerin tamamının bugün ruhsatları askıya alınmalı. Her yere kayyum atıyorsun ya, o hastanelere devlet eliyle direkt kayyum atanmalı, yasal düzenleme salı günü Meclis’ten oy birliğiyle geçirilmelidir, hodri meydan. Bir tane DEM’li bulmuş, bir tane CHP’li bulmuş, alnını karışlarız o CHP’linin. Bu kadar paçalarından pislik akan adamlar tutmuşlar, 22 yıllık iktidarın sonunda sorumluluğu bize doğru ittiriyorlar. Kesinlikle ve kesinlikle üzerimize ne düşerse yapacağız” dedi. Özel, ayrıca “Bu işin içinde, böyle içinde değil, 10 kilometre kenarında bir tane CHP’li varsa onu partide tutan namussuzdur, şerefsizdir. O kadar netiz bu konuda” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özel, CHP’nin Milli Eğitim Bakanlığı’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş’ın koordinasyonunda Hasanoğlan’da düzenlediği “Eğitim Zirvesi”ne katıldı.Özel, konuşmasının sonunda “yenidoğan çetesi” ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Özel, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu;

“MEMLEKETTE GÜVENDE OLAN HİÇBİR ŞEY YOK”

“Memlekette çocuk okutuyorsun, güvende değil. Üniversiteye gidiyor, güvende değil. Evleniyor, güvende değil. Boşanıyor, güvende değil. Takip ediliyor, polise başvuruluyor, savcıya gidiyor, güvende değil. Maalesef yeni doğuyor, güvende değil. Hatta ve hatta insanlar ‘Bu şartlarda çocuk mu doğrulur’ diyor gençler, çocuk sahibi olmuyor. Gidiyor kedi sahipleniyor, o bile güvende değil. Memlekette güvende olan hiçbir şey yok. Sadece özel okul sahibinin sermayesi güvende, özel hastane sahibinin yatı, Mercedes’i güvende. Ama maalesef çok büyük bir sorunla karşı karşıyayız.

“BU İŞİN İÇİNDE BİR CHP'Lİ VARSA ONU PARTİDE TUTAN NAMUSSUZDUR, ŞEREFSİZDİR”

Medyaya İletişim Başkanlığı’ndan şunu pompalıyorlar. Efendim, bu işin içinde bir DEM’li var. Bu işin içerisinde CHP’nin bir belediye meclis üyesi var. Arkadaşlar, çok arayacaksanız, son lafı baştan söyleyeyim: Bu işin içinde, böyle içinde değil, 10 kilometre kenarında bir tane CHP’li varsa onu partide tutan namussuzdur, şerefsizdir. O kadar netiz bu konuda.

Genel şeytanlaştırmalar üzerinden efendim DEM kimliğindeymiş, bilmem nerede paylaşım yapmış da oymuş. Bu işin içinde birisi varsa, şu anki Sağlık Bakanı, İstanbul İl Müdürü’yken biz ihbar ettik, kendini temize çıkartacak ya kendini tekrar ihbar ediyor. Mayıs 2023’te ilk şikayet gidiyor. Mayıs 2023’ten Ekim 2024’e kadar geçen sürede hiçbir şey yok, soruşturmayı yapan savcıyı tehdit edecek kadar bütün bilgilere ulaşmış çete. Dün başından tutulup arabaya sokuluncaya kadar aramızda dolaşıyar caniler katiller. El kadar bebeği hastane hastane gezdiriyor. Bu iş yapılırken iki eski Sağlık Bakanı’nın hastanesi işin tam göbeğinde. Denetleyecek Sağlık Müdürlüğü’nde oturan kişi şimdi Sağlık Bakanlığı’nın tepesinde. İşin içinde bürokratıyla çalışanıyla bilmem nesiyle dünya kadar bunların atadığı adam var...

Bir CHP’li bulmuş koca çetede, sorumluluğunu örtecek, bizim üstümüze itecek. Bir sorumlu aranıyorsa bence dönemin sağlık müdürü şimdiki bakanı filan da değil kardeşim. Bu ülkede bir sorumlu varsa, diyor ya ‘Sorumlusu benim, ben’, böyle yapan, sorumlusu ‘benim’ diyen sorumlusu.

Eğer bu işte Erdoğan sorumluluğu alıp bu iş nereye kadar gidiyorsa teker teker bunları çıkarıp, ne gerekiyorsa, en ağır cezaların verilmesi için yasal düzenleme gerekiyorsa, o da konuşuluyordu başka bir mevzuda, bunları da dahil edin. Ama bu işten bir tane çocuğun kapısından girdiği bir tane hastaneyi 15 Temmuz gecesi nasıl FETÖ’nün bütün hastaneleri, bütün okulları, bütün dershaneleri, bütün binaları bir gecede kamulaştı, kardeşim OHAL ilan etmeye gerek yok, bu halde buradayız. Getirin, o hastanelerin hepsini bir gecede kamulaştıralım Meclis eliyle. Özel hastaneymiş, bu işe karışan o özel hastanelerin tamamının bugün ruhsatları askıya alınmalı. Her yere kayyum atıyorsun ya, o hastanelere devlet eliyle direkt kayyum atanmalı, yasal düzenleme salı günü Meclis’ten oy birliğiyle geçirilmelidir, hodri meydan. Hadi bakalım buyrun.

Bir tane DEM’li bulmuş, bir tane CHP’li bulmuş, alnını karışlarız o CHP’linin. Bu kadar paçalarından pislik akan adamlar tutmuşlar, 22 yıllık iktidarın sonunda sorumluluğu bize doğru ittiriyorlar. Kesinlikle ve kesinlikle üzerimize ne düşerse yapacağız ama bu işe bulaşan kimi kayırıyorsanız, kimi ayırıyorsanız, kime dokunulmazlık sağlamaya çalışırsanız iki elimiz onun da yakasındadır sizin de yakanızdadır. Her şeyi biliyorsan bu işi de çözeceksin kardeşim.”