Özgür Özel: Süleyman Seba’yı rehber olarak aldım. Sevinçlerinizi sessiz yaşayın

Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel: Süleyman Seba’yı rehber olarak aldım. Sevinçlerinizi sessiz yaşayın
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Süleyman Seba duruşu gösterin. Sevinçlerinizi sessiz bir şekilde yaşayın.” ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde oy sayım işlemi devam ederken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Özel, "Bugün seçmen 22 yıllık Türkiye fotoğrafını değiştirmeye, yeni bir siyasi iklime kapı aralamaya karar verdi" dedi.

"SEVİNÇLERİNİZİ SESSİZ BİR ŞEKİLDE YAŞAYIN"

Süleyman Seba'yı kendisine rehber aldığını ifade eden Özel ayrıca, “Ben her zaman Süleyman Seba’yı rehber olarak aldım. Onun terbiyesini izledim ders aldım. Süleyman Seba duruşu gösterin. Sevinçlerinizi sessiz bir şekilde yaşayın.” diye konuştu.

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