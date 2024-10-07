Özgür Özel TİP’i yerden yere vurdu! "Ya partinin oyu %1,5 ve bizden giden tepki..."

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel TİP’i yerden yere vurdu! "Ya partinin oyu %1,5 ve bizden giden tepki..."

CHP’nin mecliste Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında ayağa kalkmasına yönelik tartışmaların sonu gelmezken ortalığı ayağa kaldıracak ifadeler Özgür Özel’den geldi. Erdoğan’a tepki olarak mecliste olmayan TİP grubunu hedef alan Özel “Bir tanesi çıkmış, ‘Biz kimsenin karşısında ayağa kalkmayız.’ Ya partinin oyu %1,5 ve bizden giden tepki oylarıyla alıyorsun.” İfadelerini kullandı.

Meclis’in yeni yasama döneminin başladığı gün Türkiye’de yeni bir tartışma konusu daha gündeme oturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdikleri için son 5 yıldır ayağa kalkmayan Kılıçdaroğlu yönetimi geride kaldı.

Özgür Özel makama saygı ilkesi doğrultusunda partisinin ayağa kalkması yönünde talimat verdi. Bu talimat CHP içi dahil olmak üzere muhalefette ikiye bölünmeye neden oldu. Bazı CHP’li vekiller ayağa kalkmadı bazıları ise meclise girmedi.

Parti içi tartışmalar Kılıçdaroğlu’na kadar uzanıp giderken tartışma çıkaracak bir ifade de Özgür Özel’den geldi. Medyascope YouTube kanalında Ruşen Çakır ile Göksel Göksu’nun sorularını yanıtlayan Özel TİP’i eleştirdi.

TİP’in Erdoğan’a tepki olarak meclise girmeme kararını ve CHP’nin ayağa kalkma kararını eleştiren TİP için konuşan Özel, “Bir tanesi çıkmış, ‘Biz kimsenin karşısında ayağa kalkmayız.’ Ya partinin oyu %1,5 ve bizden giden tepki oylarıyla alıyorsun. Meclisteki her konuşmanı biz devrettik geçmişte sana, ben devrettim” şeklinde konuştu. Söz konusu ifadeler dikkatleri üzerine çekerken TİP tarafından yapılacak açıklama merakla bekleniyor.

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