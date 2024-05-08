Özgür Özel yandaş Karagöz'ün neden kendisini ziyarete geldiğini açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iktidara yakın ve muhalif isimlere hakarete varan söylemlerde bulunan Yeni Akit muhabiri Taha Hüseyin Karagöz’ü ağırlamasının sonrasında eleştiri oklarını üzerine çekmişti. Konu hakkında gazeteci İsmail Küçükkaya’ya konuşan Özel, “Geçmişte televizyon programlarına katıldığım birisi. Dün de Ankara’da bir çok siyasiye uğramış. Bana da Meclis’te uğradı. Nikah davetiyesi verdi. Meclis’te kapının önünde biz seni içeri almayız diyecek halimiz yok.” açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) "teröristler çalışıyor” iddialarını ortaya atan Yeni Akit muhabiri Taha Hüseyin Karagöz ile Türkiye Büyük Millet Mevlisi’nde görüştü.

Söz konusu görüşmeyi Karagöz, sosyal medya hesabından, “Ankara’daki son durağım CHP lideri Sayın Özgür Özel oldu. Yine kibar ve samimi bir ev sahibiydi. Siyasette ortamı yumuşatacak adımların yenilerini planlıyor. Sadece görüşmek bağlamında değil, sahiplenmeyi de katıyor. Türk politikası adına umut verici gelişmeler doğrusu.” ifadeleriyle paylaştı.

Özel ve Karagöz’ün fotoğraflarının paylaşılmasının ardından Özel’e, muhalif gazeteciler başta olmak üzere birçok isim tepki gösterdi.