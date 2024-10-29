Özgür Özel 'yeni çözüm süreci' şartını açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da 29 Ekim kutlamalarında vatandaşa seslendi. Ankara'daki 1'inci Meclis'in önünde Özel açıklamalarda bulundu.

ÖZEL: O ADIMLAR ANAYASA'YA UZANACAKSA BİZ ORADA YOKUZ

Özel, iktidarın gündeme getirdiği anayasa değişikliği tartışmalarına ve Bahçeli'nin Öcalan açılımına ilişkin, "Bizde gizli kapılar arkasında mutabakat yok. Aksine açıklık ve şeffaflık var. Bu tarihi kavşakta Cumhuriyet'i hep beraber yükseltmeye geldik. 22 yıldır yönetildiği gibi kişisel hesaplarla birileri adım atacaksa ve o adımlar Anayasa'ya uzanacaksa biz orada yokuz." ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ŞEYİN TARAFINDA DEĞİLİZ"

'Biz bölünmeye, kavgaya, çatışmaya karşıyız' diyen Özel, "Ancak biz şehit anaları-babaları ve gazilerimizin gözünün içine bakılmayacak hiçbir şeyin tarafında değiliz. Kutuplaşma kimseye yaramaz, yoksullara hiç yaramaz. Kısır kavga ve çekişmelerin tarafı değiliz." dedi.

'Çok yakında elbette Cumhuriyet kutlamaları milletin evinde Çankaya Köşkünde yapılacak' söyleminde bulunan Özel, "Ve orada sizin seçtiğiniz bir Cumhurbaşkanı oturacak. Bu tarihi kavşakta birileri iktidar hevesine düşebilir biz oralara hiç bakmayacağız. Biz muassır medeniyetleri yakalayıp geçecek, AB'nin tam üyesi olacağız. Gençler için pasaportsuz, vizesiz tam dolaşmayı sağlayacağız." şeklinde konuştu.

CUMHURİYET RESEPSİYONUNA KATILMAYACAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, 29 Ekim dolayısıyla Beştepe'de gerçekleşecek resepsiyona katılmayacağı belirtildi. Özel, akşam Manisa'daki etkinlikte yer alacak. Özgür Özel konuşmasının ardından Anıtkabir'e kortej eşliğinde yürüyüş gerçekleştiriyor.