“Özgür Özel yorumlarım çarpıtıldı”

Bazı internet gazetelerinde çıkan haberleri yalanlayan Şahindur, “Genç Parti olarak siyasi dedikoduların Türkiye'nin yakıcı sorunlarının önüne geçmesini, onları perdelemesini reddediyoruz. Mesele dedikodular değil, ahlaki çürümedir” ifadelerini kullandı.

Genç Parti Genel Başkanvekili Burçin Şahindur, gazetecilerle birlikte katıldığı akşam yemeğinde konuşulan kulis bilgilerinin çarpıtılmasına tepki gösterdi. Geçtiğimiz günlerde katıldığı yemekte kulis bilgilerini değerlendirdiğini belirten Şahindur, belaltı iddiaları reddettiğini ifade ederek “Böylesi apolitik ve belaltı iddialarla adımızın ve partimizin yan yana gelmesi kabul edilemez. Önceki gün, gazeteci arkadaşlarımızla yürüttüğümüz sohbette de vurguladığım şey dedikodular, iddialar değil işte bu çürümedir” açıklamasını yaptı.

Şahindur’un basın açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Dün bazı yayın kuruluşlarında yer alan ve ismimi içeren bir haberi üzüntüyle takip ettim. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ile alakalı kimi iddiaları içeren söz konusu haberi üzüntüyle takip etmemizin nedeni, böylesi apolitik ve belaltı iddialarla adımızın ve de partimizin yan yana getirilmiş olmasıdır.

‘TARTIŞMALARIN POLİTİK YÖNÜNDE KASETLER DEĞİL, ONLARI YARATAN AHLAK SORUNU VAR’

Önceki akşam, çok kıymetli gazeteci arkadaşlarımızla bir araya gelerek yediğimiz yemekte CHP‘de yaşanan ve artık sürekli hale gelen kaset skandalları ve gayrimeşru ilişki dedikoduları gündeme geldi. Bu konuda bana da görüşüm soruldu. Ben de tekil tekil dedikodularla ilgilenmediğimi, tartışmaların yalnızca politik yönleriyle ilgilendiğimi arkadaşlarıma bildirdim. Tartışmaların politik yönünde kasetler, dedikodular değil, onları yaratan sistem sorunu; ahlak sorunu vardır. Bunu da gazeteci arkadaşlarıma eğip bükmeden anlattım.

Böylesi gündemlerde odaklanmamız gereken taraf, iddiaların mahiyeti değil, toplumun bu iddiaları iddianın muhatabına ne kadar yakıştırdığıdır. İşte bu iddiaların tümünden daha ağırdır. Gazeteci arkadaşlarıma da söylediğim tastamam budur. Bir iddialara, bir de muhataba bakılıp şaşırılmıyorsa ortada iddialardan çok daha büyük bir sorun, bir erozyon vardır.

“EROZYONA UĞRATILAN KÜLTÜRÜMÜZÜ AYAĞA KALDIRACAĞIZ”

Toplumumuzun muhafazakarlığını, ülkemizin kurtarıcısı ve kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ideallerine aykırı bir şeymiş gibi gösterenlerin tüm ahlâkî değerleri ayaklar altına bu kadar kolay alıyor olması, bizi neresinden baksak hayretlere düşüren şeydir. Atatürk’ün kurmuş olduğu Türkiye’nin ilk siyasi partisinin muhafazakarlıkla Atatürkçülüğü birbirine düşman gibi göstererek toplumun kutuplaştırmasına karşı çıkmaya, bilinçli bir şekilde erozyona uğratılan ve çökertilen kültürümüzü ayağa kaldırmaya geliyoruz.

Genç Parti olarak siyasi dedikoduların Türkiye'nin yakıcı sorunlarının önüne geçmesini, onları perdelemesini reddediyoruz. Önceki gün, gazeteci arkadaşlarımızla yürüttüğümüz sohbette de vurguladığım şey dedikodular, iddialar değil işte bu çürümedir. Haberde konu edilen iddialar bu yönüyle gerçek dışıdır. Artık Genç Parti var, halkımız bu çürümeye mecbur değil. Genç Parti, muhalif görünenlerin kutuplaştırıp yanlış tartışmalara ittiği onurlu yurttaşlarımız için siyaset arenasında yeniden güçlenerek geliyor.”