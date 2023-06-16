Özgür Özel’den Abdüllatif Şener açıklaması: İçim acıyarak, kanım donarak izledim

Özgür Özel, CHP'den istifa edip kullandığı oyu açıklayan Abdüllatif Şener hakkında konuştu.

Özgür Özel’den Abdüllatif Şener açıklaması: İçim acıyarak, kanım donarak izledim

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Abdüllatif Şener’in yaptığı açıklamalara ilişkin Meclis'te konuştu.

CHP'den istifa ettiğini ve cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini duyuran Abdüllatif Şener'in açıklamalarıyla ilgili konuşan Özgür Özel, "İçim acıyarak, kanım donarak izledim" dedi.

Eski AKP'li Abdüllatif Şener'in CHP'de yer buluşuna da değinen Özgür Özel şu açıklamayı yaptı:

"İçim acıyarak, kanım donarak izledim. CHP toplumun belli kesimlerine erişmek, belli kesimlerine açılmak, Abdüllatif Şener'in Adalet ve Kalkınma Partisi'nin erdemliler hareketi diye kurulduğu dönemden sonraki savrulmasını deşifre ettiği sözde ona isyan ettiği ve toplumun vicdan sahibi muhafazakar kesimlerini temsil ettiği ifade ettiği bir dönemde CHP listelerinden kendine yer buldu."

NE OLMUŞTU?

14 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerde yeniden aday gösterilmeyen ve CHP'li eski Milletvekili Abdüllatif Şener, 5 yıldır siyaset yaptığı partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Katıldığı bir televizyon yayınında konuşan Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda oyunu Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a verdiğini, ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını açıkladı.

Şener, milletvekili seçiminde de oyunu CHP’ye vermediğini söyledi.

İlgili Haberler
Gazeteci Erdem Avşar Abdüllatif Şener'in gerçekte kime oy verdiğini açıkladı
Abdüllatif Şener'in seçim dönemindeki paylaşımları gündem oldu. CHP’den istifa ettiğini ve Kılıçdaroğlu’na oy vermediğini açıklamıştı
Tanju Özcan'dan CHP'den istifa eden Abdüllatif Şener'e: Kılıçdaroğlu'nu bu yüzden eleştiriyorum, sizin gibi badem bıyıklılara güvenerek siyaset yapmaya çalıştı
Abdüllatif Şener CHP’den istifa etti: İlk turda Sinan Oğan'a oy verdim, ikinci turda geçersiz oy kullandım
Öne Çıkanlar
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erden Timur'dan flaş Lale Orta açıklaması! 'Lale Orta'yı istemiyoruz'
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içindeki virüsü açıkladı
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması. 'Melo da biliyor'
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
TİP kendi üyesini polise ihbar etti. Sosyaliste bak sen
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Son Haberler
Türkiye'nin dörtte üç çölleşme tehlikesi altında Güncel
Türkiye'nin dörtte üç çölleşme tehlikesi altında
Antalya'da güvenli turizm için denetimler artırıldı Güncel
Antalya'da güvenli turizm için denetimler artırıldı
Gürcistan’da şiddetli yağış: Evleri ve bahçeleri sular bastı Dünya
Gürcistan’da şiddetli yağış: Evleri ve bahçeleri sular bastı
Reuters Hafize Gaye Erkan'ın seçimden sonraki ilk toplantıda alacağı faiz kararını açıkladı Ekonomi
Reuters Hafize Gaye Erkan'ın seçimden sonraki ilk toplantıda alacağı faiz kararını açıkladı
Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Marco Branco oldu Spor
Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Marco Branco oldu
Selçuk Şahin Emre Belözoğlu'ndan ayrıldı Spor
Selçuk Şahin Emre Belözoğlu'ndan ayrıldı
İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonu Yaşam
İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonu