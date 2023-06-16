Özgür Özel’den Abdüllatif Şener açıklaması: İçim acıyarak, kanım donarak izledim

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Abdüllatif Şener’in yaptığı açıklamalara ilişkin Meclis'te konuştu.

CHP'den istifa ettiğini ve cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini duyuran Abdüllatif Şener'in açıklamalarıyla ilgili konuşan Özgür Özel, "İçim acıyarak, kanım donarak izledim" dedi.

Eski AKP'li Abdüllatif Şener'in CHP'de yer buluşuna da değinen Özgür Özel şu açıklamayı yaptı:

"İçim acıyarak, kanım donarak izledim. CHP toplumun belli kesimlerine erişmek, belli kesimlerine açılmak, Abdüllatif Şener'in Adalet ve Kalkınma Partisi'nin erdemliler hareketi diye kurulduğu dönemden sonraki savrulmasını deşifre ettiği sözde ona isyan ettiği ve toplumun vicdan sahibi muhafazakar kesimlerini temsil ettiği ifade ettiği bir dönemde CHP listelerinden kendine yer buldu."

NE OLMUŞTU?

14 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerde yeniden aday gösterilmeyen ve CHP'li eski Milletvekili Abdüllatif Şener, 5 yıldır siyaset yaptığı partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Katıldığı bir televizyon yayınında konuşan Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda oyunu Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'a verdiğini, ikinci turda ise geçersiz oy kullandığını açıkladı.

Şener, milletvekili seçiminde de oyunu CHP’ye vermediğini söyledi.