Özgür Özel'den Ayşe Ateş'e bayram telefonu

Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den Ayşe Ateş'e bayram telefonu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, suikast ile öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in bayramını kutladı.

Partiden yapılan açıklamaya göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara Çankaya'da silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'i arayarak Ramazan Bayramı'nı kutladı.

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Özel, Sinan Ateş suikastine ilişkin davada sürecin siyasi gerekçelerle ilerlemediğini belirterek, davayı takip etmeyi sürdüreceklerini söyledi. Ateş’in iddianamesi, cinayetin üzerinden 1 yıl 3 ay geçmiş olmasına rağmen hala hazırlanmadı.

Geçtiğimiz günlerde basına konuşan Ayşe Ateş, “Bence katili herkes biliyor. Bunu bu devletin, şerefli, namuslu hakimleri, savcıları, polisleri görevini hakkıyla yerine getirecek, ben başka kimseden bir şey beklemiyorum” demişti.

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