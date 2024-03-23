Özgür Özel’den Denizli’de anket çağrısı. ‘Belediye sizin belediyeniz olur’

Kaynak: ANKA
Özgür Özel’den Denizli’de anket çağrısı. ‘Belediye sizin belediyeniz olur’
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Denizli’de yaptığı konuşmada, eski ittifak ortaklarına seslenerek CHP’ye oy vermelerini istedi. Özel, “Ama başka bir partiye oy verirlerse, verdikleri parti değil, Denizli’de AKP kazanıyor” uyarısında bulundu.

Seçime sayılı günler kala Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Denizli’de düzenlediği mitingde vatandaşlara seslendi.

Özel, yurttaşların kime oy vereceğinin çok önemli olduğunu altını çizdiği konuşmasında, “Eski ittifak ortaklarımız CHP’ye oy verirse, CHP kesin kazanıyor. Ama başka bir partiye oy verirlerse, verdikleri parti değil, Denizli’de AKP kazanıyor.

Onun için burada samimiyetle söylüyorum. Bundan sonra bir başka partiye oy verirseniz, belediye AKP belediyesi olur. Ama CHP’ye oy verirseniz, belediye sizin de belediyeniz olur. İyi insanlara, yakasında, gönlünde, gözünde güneş açanlara sesleniyorum. Gelin 31 Mart’ta sandıkta vicdanın ittifakını yapalım” diye konuştu.

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Özel’in konuşmasının devamında şunları ifade etti:

“Daha geçen mayıs ‘Verin oyu bu kardeşinize, enflasyon nasıl düşecek, döviz nasıl düşecek’ diyen birisi önce dört liralık mazotu 19 lira yapmıştı. O günden bugüne de 44 lira yaptı. Ekerken, dikerken, sürerken, toplarken, satarken mazot… Ne ekersen ek mazotun bu fiyatı çiftçinin belini büküyor. Yatlara, katlara verilen mazot çiftçilere verilmelidir. Emeklilerin ve emekçilerin sesi olacağız. 1 Nisan’dan sonra büyük mitinglerle verilmeyen haklarımızı alana kadar sesimizi duymayanlar duyana kadar hep birlikte mücadele edeceğiz. Çiftçinin hakkını başkasına verenlerle karşı karşıyayız.

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“SANDIKTA BİRLEŞELİM”

Açık net söylüyorum. Anketler şunu söylüyor; Eski ittifak ortaklarımız CHP’ye oy verirse, CHP kesin kazanıyor. Ama başka bir partiye oy verirlerse, verdikleri parti değil, Denizli’de AKP kazanıyor. Onun için burada samimiyetle söylüyorum. Bundan sonra bir başka partiye oy verirseniz, belediye AKP belediyesi olur. Ama CHP’ye oy verirseniz, belediye sizin de belediyeniz olur. İyi insanlara, yakasında, gönlünde, gözünde güneş açanlara sesleniyorum.

Gelin 31 Mart’ta sandıkta vicdanın ittifakını yapalım. Ankara’da siyasetin ittifakını yapamadık. Biliyorsunuz AKP’nin ittifakından Yeniden Refah Partisi ayrıldı. Düne kadar methetdiğine küfür ediyor Tayyip Bey. Necmettin Erbakan’ın oğluna ‘ip cambazı’ diyor. ‘Zübük, pazarlıkçı, şantajcı’ diyor. Bizden de ayrılanlar var. Ben canları sağ olsun diyorum. Eski dosttan düşman olmaz diyorum. Buradan bütün iyi insanlara sesleniyorum. Sandıkta birleşelim, AKP’yi gönderelim. Tek talebim, tek isteğimdir. Bu ittifakın adı Denizli İttifakı’dır.”

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