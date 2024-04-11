Özgür Özel'den dikkat çeken telefon: Seçimi sayende kazandık

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için çektirdiği reklam filminde oynayan çocuklar Ela ve Han’ın ailelerini arayarak Ramazan Bayramı'nı kutladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Seçim kampanyamızın filmlerindeki iki kahramanımız Ela ile Han'ın ve ailelerinin bayramlarını birer mektup ve birer küçük armağan ile uzaktan da olsa kutladım. Sözleştik, birlikte daha ne bayramlar kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARA MEKTUP

Özel, çocuklara gönderdiği mektupta, "Senin de oynadığın reklam filmimizin katkısıyla büyük bir başarıya imza attık. Tüm mücadelemiz size daha güzel bir ülke ve dünya bırakabilmek için" sözlerine yer verdi.

Çocuklarla telefondan görüntülü olarak da konuşan Özel, hediyeler için teşekkür eden Ela'ya, "Seçimi kazandık sayende. Bir dahaki sefere yine birlikte oynarız filmlerde" dedi.

Han ile de görüşme yapan Özel, onun ve ailesinin bayramını kutladı.