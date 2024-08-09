Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'nu güldüren teklif

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'nu güldüren teklif

Kadın A Milli Voleybol takımının maçını izledikten sonra İstanbul Evi’nde maçı izleyen vatandaşları ziyaret eden Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mercan Dede’nin konseri sırasında topluluğa hitap etti.

Sahneye CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile birlikte çıkan İmamoğlu ve Özel duygularını da paylaştı.

Özel, “Bir fikrim var. Ekrem Başkan, iki Özgür'ün arasında dursun. İstanbul için ve Türkiye için bir dilek tutsun içinden” dedi.

"EKREM BAŞKAN NE KADAR VİZYONER"

İmamoğlu ve ekibinin Paris’te Olimpiyatlar için yaptığı girişimleri öven Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Paris'te bir İstanbul evi açma fikri çok iyi bir fikirdi Ama ben böylesine muhteşem bir organizasyon, benim dahi beklentimi çok aşan bir iş. Ekibin ne kadar iddialı, Ekrem Başkan'ın ne kadar vizyoner olduğunu bilmeme rağmen çok güzel bir mekanda, çok güzel günler geçirdik.”

İtalya’ya karşı Türkiye’nin kaybettiği maça da değinen Özel, “Bu akşam maalesef şampiyonluğu bir sonraki şampiyonaya bıraktık” dedi ve gelecek için başarı umudunu vurguladı.

İmamoğlu da hem ekibine teşekkür etti hem de gelecekte İstanbul’da yapılacak müsabakalarda başarı kazanılacağına dair umudunu şu sözlerle vurguladı:

“İnşallah biz artık sizleri 2027 yılında İstanbul'da Avrupa oyunlarında misafir etmek istiyoruz. İnşallah tarihin en büyük rekorunu kırarak madalyaları çok çok kazanacağımız 2036’da İstanbul olimpiyatlarını da hep beraber yapmak istiyoruz.“

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