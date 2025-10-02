Nagehan Alçı ve Ferhat Murat canlı yayında birbirine girdi! 'Benim adıma neden yorum yapıyorsun'

Gezi Parkı olayları nedeniyle 27 Ocak'tan beri tutuklu olan menajer Ayşe Barım dün yurt dışı çıkış yasağı ve ev hapsi kararıyla tahliyesine edilmişti.

Nagehan Alçı ve Ferhat Murat arasında bu sabah Ekol TV'de yaptıkları canlı yayında yaşanan "Ayşe Barım" gerilimi dikkat çekti.

"SEN 'ÖLSELER DE FARKETMEZ' Mİ DİYORSUN?..."

Nagehan Alçı gazete manşetlerini gösterirken Ferhat Murat'a "Dünün en önemli gelişmelerinden biri. Sen 'ölseler de fark etmez' mi diyorsun bilmiyorum, çünkü sen Ayşe Barım’ın dün bayağı içeride olmasını savunmuştun. Tamam ağır oldu biraz ağır oldu" dedi.

"BENİM ADIMA NEDEN YORUM YAPIYORSUN..."

Alçı'nın ifadelerinden rahatsız olan Ferhat Murat, canlı yayında Alçı'ya sert çıktı. Ferhat Murat "Benim adıma neden yorum yapıyorsun, anlamadım. Yani ben niye insanların ölmesini isteyeyim?" dedi.

MURAT ÇALIK'I HATIRLATARAK 'EŞİTLİK' VURGUSU YAPTI

"Benim dün söylediğim şey şuydu" diyen Ferhat Murat, iki kere kanser atlatan ve ciddi sağlık problemleriyle boğuşan, sık sık tutuksuz yargılanması talep edilen tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ı hatırlatarak 'eşitlik' vurgusu yaptı.

Ferhat Murat, canlı yayında şunları söyledi

"Benim dün söylediğim, CHP'li bir siyasetçi ya da tanınmış bir kişinin diğer mahkumlardan bir ayrıcalığının olmaması gerektiğiydi. Siyasi partilerin bir araya gelip hasta olanlara dair eşit bir şekilde bir yasa tasarısını hayata geçirmeleri yönündeydi. CHP'li belediye başkanı olunca... Murat Çalık'tan yola çıkmıştık. Ben her şeyi hatırlıyorum..."

Ferhat Murat'ın destek yağan 'eşitlik' çıkışı sosyal medyada gündem oldu.

