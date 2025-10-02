Erdoğan’ın imzasıyla mal varlıkları donduruldu! 20 kişi, 18 kuruluş

BMGK kararları kapsamında mal varlıklarının dondurulmasına yönelik düzenleme, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Türkiye’de 20 kişi ve 18 kuruluşun mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.

Kararda, mal varlıkları dondurulan kişi ve kuruluşların, kararlara karşı 7262 sayılı kanunun 2'nci maddesinin dördüncü fıkrası gereği BMGK'ye iletilmek üzere Denetim ve İşbirliği Komisyonuna başvurabileceği vurgulandı.

Hakkında mal varlığının dondurulması kararı alınan kişiler şöyle:

"Dawood Agha-Jani, Amir Moayyed Alai, Behman Asgarpour, Mohammad Fedai Ashiani, Abbas Rezaee Ashtiani, Haleh Bakhtiar, Morteza Behzad, Seyyed Hussein Hosseini, Ali Hajinia Leilabadi, Hamid-Reza Mohajerani, Jafar Mohammadi, Ehsan Monajemi, Houshang Nobar, Mohammad Qannadi, Amir Rahimi, Javad Rahiqi, Abbas Rashidi, M. Javad Karimi Sabet, Seyed Jaber Safdari ve Ghasem Soleymani."

18 KURULUŞ DA LİSTEDE

İşte mal varlığı dondurulan kuruluşlar:

"İran Atom Enerjisi Kurumu, Bank Sepah ve Bank Sepah International, İsfahan Nükleer Yakıt Araştırma ve Üretim Merkezi (NFRPC) ve İsfahan Nükleer Teknoloji Merkezi (ENTC), First East Export Bank, İrano Hind Shipping Company, Irisl Benelux NV, Jabber İbn Hayan, Karaj Nükleer Araştırma Merkezi, Kavoshyar Company, Mesbah Energy Company, Modern Industries Technique Company, Novin Energy Company, Tarım ve Tıp Nükleer Araştırma Merkezi, Pars Trash Company, Pishgam Energy Industries, South Shipping Line İran ve Tamas Company."

Ahmet Hakan'dan Özgür Özel'e övgü dolu sözler! Yandaş şaşırttı

Köprü ve tünellere bir zam daha!