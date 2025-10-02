Cem Küçük'ten bomba açıklama! Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan yıllar sonra yan yana geldi

Gazeteci Cem Küçük, TBMM açılış resepsiyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın yan yana gelmesini değerlendirdi. Küçük'ün “Bu fotoğraf yeni dönemin siyasi kurgusunun işareti olabilir” değerlendirmesi gündem oldu.

DAVUTOĞLU VE BABACAN DETAYI

Küçük, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın Erdoğan’la yan yana görülmesini TGRT canlı yayında “Daha önce AK Parti’de siyaset yapmış Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan da oradaydı. Tabii partiye dönerler mi, bunları söylemek için erken ama orada bütün partilerin, CHP haricinde bir arada olması önemli. Ben o bakımdan fotoğrafı önemli görüyorum." ifadeleriyle değerlendirdi.

"YAN YANA GELMELERİ ÖNEMLİ"

Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın şimdiye kadar Erdoğan’la yan yana gelmediklerine dikkat çeken Küçük, "Meclis’in açılışında yan yana gelmeleri önemli ama bu tabii genellikle her konuda anlaştıkları anlamına gelmiyor." dedi. DEM Partililerin de resepsiyonda olduğuna dikkat çeken Küçük "Saadet Partisi yine orada. Yeniden Refah Partisi, Fatih Erbakan da oradaydı. MHP oradaydı. Bu da iyi bir görüntü verdi.” dedi.

"ESKİ BİR DANIŞMAN GİBİ DURUYOR"

Fotoğrafın siyasi açıdan farklı yorumlara yol açabileceğini belirten Cem Küçük, fotoğrafın eleştiri alabileceğini de ifade etti. Davutoğlu'nun artık genel başkan olarak algılanmadığını dile getiren Küçük "eski bir danışman gibi durduğu yorumları var" dedi.

Küçük'ün açıklaması şöyle

"Tabii bu verilen fotoğraflar yarın bir gün eleştirilerle başka bir yöne de gidebilir. Burada şimdi şöyle değerlendirmeler de var. Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu, özellikle Davutoğlu için artık genel başkan gibi değil de eski bir danışman gibi duruyor, türlü yorumlar da var. Vücut dili açısından… Ben ona katılmıyorum, orada bir parti lideri olarak bulunması önemli. Erdoğan’ın devlet başkanı olarak, cumhurbaşkanımız olarak orada bulunması, diğer parti liderlerinin de orada bulunmasını önemli görüyorum."

