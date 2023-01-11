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  • Özgür Özel: Yarın Soylu’yla ilgili bir dosya açıklayacağım. Başıma bir iş gelirse üç arkadaşıma dosyayı gönderdim

Özgür Özel: Yarın Soylu’yla ilgili bir dosya açıklayacağım. Başıma bir iş gelirse üç arkadaşıma dosyayı gönderdim

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Yarın Süleyman Soylu ile ilgili bir dosya açıklayacağım. Başıma bir şey gelirse diye üç arkadaşıma daha verdim dosyayı, ben açıklayamazsam onlar açıklayacak.” dedi.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 15:02
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Özgür Özel'den flaş açıklama. Yarın Soylu’yla ilgili bir dosya açıklayacağım

Özgür Özel: Yarın Soylu’yla ilgili bir dosya açıklayacağım. Başıma bir iş gelirse üç arkadaşıma dosyayı gönderdim
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Özel, "Yarın Süleyman Soylu ile ilgili bir dosya açıklayacağım. Başıma bir şey gelirse diye üç arkadaşıma daha verdim dosyayı, ben açıklayamazsam onlar açıklayacak." dedi.

“BAŞIMA BİR ŞEY GELİR DİYE DOSYAYI ÜÇ ARKADAŞA DAHA VERDİM”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili yarın önemli bir dosya açıklayacağını belirten Özel, şunları söyledi:

“Sen bir de yarını bekle Soylu. Yarın Süleyman Soylu ile ilgili bir dosya açıklayacağım. Yarın kimyasının bozulacağı bir dosya olacak. Olur da ben açıklayamazsam öyle ya bir süreçten geçiyoruz biri bir şey açıklayacağını söylediğinden başına bir şeyler geliyor. Üç arkadaşıma daha verdim dosyayı, ben açıklayamazsam onlar açıklayacak. Ama bu korku iklimine teslim olmayız. Aslolan kişiler değil kurumlardır. Çataklı ile ilgili konuştuk Soylu konuştu. Çataklı’ya soruyoruz? Ne zaman yakalandı, ifade verdi mi? Sınırı geçip gitti mi?”

"TERÖR SAVCISININ KARŞISINA ÇIKARILDI MI?"

Soylu'ya seslenen CHP'li Özel şu ifadeleri kullandı;

"Sen İBB dersen biz de sana senin yardımcının kardeşinin de FETÖ'de firarı var deriz, o zaman hiçbir cevap veremezsin. Sonra savunma. Çataklı öyle yaptı, böyle yaptı. Süleyman Soylu'dan savunma, zaten 3,4,5 yıldır kardeşiyle görüşmüyor. Ertesi gün Çataklı diyor, geldi, ifade verdi. Süleyman Soylu'nun ruh halini buradan görebiliyor musunuz? Çataklı'dan da şu sorulara yanıt bekliyoruz. Ne zaman geldi? Hangi yolla geldi? Her aranan gibi havaalanında gözaltına alındı mı? Terör savcısının karşısına çıkarıldı mı? Tutuklandı mı? Ev hapsi mi var? Yoksa bırakılıp sınırı geçip, Bali'ye, Paris'e, Pensilvanya'ya kaçtı mı? Bunlara cevap da bekliyoruz."

"ÇATAKLI'NIN KARDEŞİ FETÖ FİRARİSİ DEĞİL Mİ?"

Özel, geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı İsmail Çataklı'nın kardeşi hakkında FETÖ soruşturması açıldığını duyurmuştu. 

Özgür Özel “Bakan yardımcın İsmail Çataklı’nın kardeşi FETÖ firarisi mi değil mi kardeşim? Çık de ki ‘Değil, benim bakan yardımcımın kardeşi FETÖ firarisi değil’ de. Terbiyesizliğin de bir haddi, hududu var” demişti. 

 

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Allah korusun
11.01.2023 15:30
Kendine dikkat et sinan ateşi ankaranin ortasında vuran zihniyet neler yapmazki  
 
HUKUK OKUMADIKSA CAHİL DE DEĞİLİZ
11.01.2023 15:15
Her zaman hukuktan yanayım. Suçun şahsiliği Çataklı için de geçerli. Ancak, Kardeşi kelepçelenebildi mi. Eşit davranıldı mı. Dosyası nasıl kapatılacak. Göreceğiz.  
 
Selim
11.01.2023 15:08
Yarını bırakta, niye şimdi neden açıklamıyorsun. Bu gizemliliğin sebebi ne yada su bulandırmamı.  
 
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