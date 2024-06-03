Özgür Özel'den Hakkari açıklaması: Kayyım anlayışının karşısındayız

31 Mart yerel seçimlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) kazandığı Hakkari Belediyesi'ne dün gece polisler tarafından operasyon yapıldı. Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış ise Van'da gözaltına alındı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Akış'ın gözaltına alınması sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

CHP Lideri Özel, “Hakkari Belediyesi'ne sabah saatlerinde bir operasyon yapılarak, Belediye Başkanı'nın gözaltına alınmasını ve 10 yıl önce başlamış ve halen süren bir davası gerekçe gösterilerek kayyım atanmış olmasını reddediyoruz. Yaşananlar, henüz iki ay önce tecelli etmiş Hakkari halkının iradesini yok saymaktır. Kayyım görevlendirmesi geri çekilmelidir. Demokrasinin ve halk iradesinin yanında, kayyım anlayışının karşısındayız” ifadelerini kullandı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, "Silahlı terör örgütüne üye olmak ve örgüt propagandası yapmak" suçlarından yargılanan ve hakkında halen devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevden uzaklaştırıldığını, yerine Hakkari Valisi Ali Çelik'in Hakkari Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiğini bildirdi.