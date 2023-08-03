Özgür Özel'den Halk TV'de çok önemli açıklamalar ‘Her göreve talibim’

Özel, seçimi tek bir yanlışla kaybetmediklerini, ittifak yapısında hakkaniyetli olmadıklarını ve sahte videolara karşı yeterli tepki göstermediklerini söyledi.

Seçimde umut örgütleyemedik

Özel, seçimde neden başarısız olduklarına ilişkin soruya, “Bir yanlış yapmakla bu seçim gitmezdi. Birden çok yanlış oldu. Bazılarını şimdi gördük, bazısını zamanında gördük, konuştuk, söyledik ama düzeltme imkanı olmadı” diye cevap verdi. Özel, seçim kampanyasında umut örgütlemek istediklerini ancak karşı tarafın korkuyu örgütlediğini ve bunun daha etkili olduğunu belirtti.

Sahte videoların etkisi büyük oldu

Özel, sahte videolarla ilgili olarak da şunları söyledi: “Mesela birinci turla, ikinci tur arasında verdiğimiz tepkiyi aslında o videolar ilk çıktığı anda en sert şekilde vermeliydik. ‘Ya buna kim inanacak’. Vallahi inandırdılar. ‘Ya buna gülüp geçerler’. Gülüp geçmediler, endişe ettiler.” Özel, bu videoların seçmenin tercihini etkilediğini ifade etti.

İttifakta hakkaniyet yoktu

Özel, ittifak yapısının da sorunlu olduğunu dile getirdi. Özel, milletvekili listelerinin müzakere yöntemiyle belirlendiğini ve bunun hakkaniyetli olmadığını savundu. Özel, “Yüzde 25 oy almışız, biri çıkıp diyor ki yüzde 7’si benim. Öbürü diyor yüzde 5’i benim. Bir hesap yapsan ne kaldı koskoca CHP’ye” dedi. Özel, listelerden seçilen milletvekillerine saygı duyduklarını ancak kendi listeleriyle girseler daha çok oy alacaklarına inandıklarını söyledi.

Millet Partisi önerisi

Özel, ittifak kanununun bozulacağını öngördüklerini ve bu nedenle 3 yıl önce bir Millet Partisi kurulması önerisinde bulunduğunu anlattı. Özel, “İyi bir iç hukukla paylaşılacaktı. Alınacaktı yüzde 35 oy, sonra herkes partisine gidecekti” dedi. Özel, bu önerinin kabul görmediğini ve böyle bir çelişki yaşadıklarını ifade etti.

Özel: Kılıçdaroğlu-Özdağ mutabakatını bilmiyorduk

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında yapılan ve detayları gizli tutulan mutabakatı bilmediklerini söyledi. Özel, bu mutabakatı beklemediğini ve CHP’nin kendi kimliğine yakışan bir çizgi sürdürmesi gerektiğini belirtti.

İttifak ortaklarının değerlendirmeleri anlaşılır

Özel, ittifak ortaklarından gelen açıklamaları da değerlendirdi. Özel, “İttifak ortaklarının değerlendirmeleri var, hepsini kendi içinde anlaşılır buluyorum. Meral Akşener’in de ‘Biz her yetkiyi vermiştik’ açıklamasını da kaçırmamak lazım” dedi. Özel, ittifakın devam etmesi için ortak bir iç hukuk belgesi olması gerektiğini vurguladı.

Her göreve talibim

Parti içindeki değişim tartışmalarına da değinen Özel, sorumluluk almak ve fedakarlık yapmak istediğini ifade etti. Özel, “Sorumluluk almaksa sorumluluk, fedakarlık yapmaksa fedakarlık. Ben bu partinin yeniden yenilgi yaşamaması için her göreve talibim. Bu genel başkanlıksa da genel başkanlık” diye konuştu. Özel, partinin demokratik bir şekilde değişim sürecini yaşayacağına inandığını sözlerine ekledi.