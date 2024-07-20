Özgür Özel’den Metin Feyzioğlu’na 'karşılamama' tepkisi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel’den Metin Feyzioğlu’na 'karşılamama' tepkisi

CHP lideri Özgür Özel, Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun CHP heyetini karşılamamasını eleştirerek konuyu Dışişleri’ne bildireceklerini belirtti. Özel, "Dışişleri Bakanlığı gelenekleri olan bir kurumdur. Vasatların elinde vasatlaştırılamaz.” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümü vesilesiyle KKTC’nin başkenti Lefkoşa’da resmi anma programı düzenlendi.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resmi törenlere katılmak üzere KKTC’ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, törenlerin ardından verilen yemeğe katıldı.


ÖZEL, GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel, yemekte Tatar ve Erdoğan’ın salonun ortasında oturduklarını, diğer protokol üyelerinin ayrı masalarda bulunduğunu belirtti.


"METİN FEYZİOĞLU’NU KARŞILAMAMA TEPKİSİ"

Özel ayrıca KKTC Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nu CHP heyetini karşılamamasını eleştirdi. Yaşananları resmi yazıyla Dışişleri’ne bildireceklerini ifade eden Özel konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıslılar tarafından en iyi şekilde karşılandık, ağırlandık. Kıbrıslılar tarafından en iyi şekilde uğurlanıyoruz. Kıbrıs’ta bir kusur yapıldıysa Kıbrıs’taki Türkiye’nin büyükelçisinindir. Dünyanın neresine gidersek gidelim büyükelçilerimiz bizleri karşılıyorlar. Biz ne büyükelçiyi ne de büyükelçilikten kimseyi havaalanında göremedik, hatırımızı dahi sormadılar. Bu tabi meslekten gelmemenin ve geldiği makamı hazmedememenin sonucudur. Bu konudaki rahatsızlığımızı Dışişleri Bakanlığı’na resmi olarak bildireceğiz. Bu Büyükelçi, 2 Dışişleri Bakanını karşılamadı, CHP’nin 4 genel başkanını karşılamadı ki bir tanesi mevcut genel başkan. Bu büyükelçi, Türkiye’nin ana muhalefet partisini karşılamadı. Kendisi bunu yapabilir ama büyükelçiliğe bunu yaptıramaz. Dışişleri Bakanlığı gelenekleri olan bir kurumdur. Vasatların elinde vasatlaştırılamaz.”

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