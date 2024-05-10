Özgür Özel'den ‘normalleşme’ açıklaması. ‘Sonuç alamazsak mücadele edeceğiz’

Kaynak: AA / ANKA
Özgür Özel'den ‘normalleşme’ açıklaması. ‘Sonuç alamazsak mücadele edeceğiz’
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Birileri diyor ki, 'CHP, normalleşme' diyor. Evet 'normalleşme' diyoruz. Yumuşama falan değil 'normalleşme' diyoruz. Normali siyasilerin konuşmasıdır. Bunları elbette yapacağım. Ama müzakereyle sonuç alamıyorsak o zaman mücadele edeceğiz. Sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir" dedi.

Uşak programı kapsamında partisinin il başkanlığına ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, daha sonra gittiği Uşak Belediyesi önünde parti otobüsünün üzerinden vatandaşlara hitap etti.

ozgur-ozelden-normallesme-aciklamasi-sonuc-alamazsak-mucadele-edecegiz-yenicag-1.jpg

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından Uşak'ın da CHP renklerine katıldığını hatırlatan Özel, seçim sürecinde destek veren herkese teşekkürlerini iletti.

ozgur-ozelden-normallesme-aciklamasi-sonuc-alamazsak-mucadele-edecegiz-yenicag-2.jpg

"BİZ BU OYUNA GELMEYİZ"

Özel, herkesi kucaklamaya devam edeceklerini belirterek, "Bu süreçte birileri 31 Mart'tan sonra bambaşka tartışmalar açıp gündemi bambaşka yerlere sıkıştırmak istiyorlar. Biz bu oyuna gelmeyiz. Biz seçim döneminde söyledik. Bu vatandaşın gündeminde ne varsa benim gündemimde o var. Bu vatandaşın gündeminde ne yoksa benim de gündemimde yok." ifadesini kullandı.

ozgur-ozelden-normallesme-aciklamasi-sonuc-alamazsak-mucadele-edecegiz-yenicag-3.jpg

Eğitimde müfredat değişikliğinin geniş katılımla yapılması gerektiğini, eğitim sisteminden genel bir memnuniyetsizlik olduğunu savunan Özel, eğitimdeki bu sorunları 19 Mayıs'tan bir gün önce öğretmenlerin de katılımıyla İstanbul Saraçhane Meydanı'nda dile getireceklerini söyledi.

ozgur-ozelden-normallesme-aciklamasi-sonuc-alamazsak-mucadele-edecegiz-yenicag-4.jpg

"SOKAKLAR, MEYDANLAR BİZİMDİR"

CHP Genel Başkanı Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birileri diyor ki, 'CHP, normalleşme' diyor. Evet 'normalleşme' diyoruz. Yumuşama falan değil 'normalleşme' diyoruz. Normali siyasilerin konuşmasıdır. Normali emekli maaşı düşükse 'gelin arttıralım' demek, 'asgari ücrete zam yapalım' demek. 'Staj mağdurlarının sorununu birlikte çözelim' demek. Emekli astsubayın, uzman çavuşun sorununu konuşmak ve müzakere etmek benim görevim. Bunları elbette yapacağım. Ama müzakereyle sonuç alamıyorsak o zaman mücadele edeceğiz. Sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir."

ozgur-ozelden-normallesme-aciklamasi-sonuc-alamazsak-mucadele-edecegiz-yenicag-5.jpg

Emekliler için mücadeleyi sürdüreceğini dile getiren Özel, "Ben, Alevi Sünni kavgasına, yok DEM'miş bilmem neymiş tartışmalarına, sağ sol meselelerine girmem. Çünkü bizim hiç kimseyle bir sorunumuz yok. Kimsenin giyimiyle, kuşamıyla, inancıyla, mezhebiyle sorunumuz yok. Vatanını, bayrağını seven Türkiye İttifakı'ndadır. Nokta. Ama emeklinin AK Parti'lisi de DEM Parti'lisi de 10 bin lirayla geçinemiyor kardeşim. Alevisi de geçinemiyor Sünnisi de. Benim meselem bu. Söz vermiştim emeklilere 'sesinizi duyuracağım' diye. Seçimi kazandık, unutmak yok. 26 Mayıs Pazar günü Ankara Tandoğan Meydanı'na Türkiye'deki bütün emeklileri davet ediyorum." diye konuştu.

zgur-ozelden-normallesme-aciklamasi-sonuc-alamazsak-mucadele-edecegiz-yenicag-6.jpg

Özel, partililerden yeni belediye başkanlarına sahip çıkmalarını isteyerek, "Onları zorlamayın. Onların borçları var, zorlukları var. Hizmet bekleyen insanlar var. Biz bu belediyeleri çocuklarımızı işe sokmak için almadık. Elbette onlar da olacak ama kayırmacılıkla değil. Biz bu belediyeleri zenginleşmek için almadık. Biz bu belediyeleri iyi hizmet etmek, vatandaşın gönlünü fethetmek ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapmak için aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Son Haberler
Elazığ'da fotokapanlara bakım yapıldı Yerel Haberler
Elazığ'da fotokapanlara bakım yapıldı
Otomobil halk ekmek büfesine daldı: 2 yaralı Yerel Haberler
Otomobil halk ekmek büfesine daldı: 2 yaralı
1 ton 440 kilo kum midyesi yakalandı, 1 milyon lira ceza uygulandı Gündem
1 ton 440 kilo kum midyesi yakalandı, 1 milyon lira ceza uygulandı
Elazığ'da terör operasyonu! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi Gündem
Elazığ'da terör operasyonu! Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Afgan kiracının oturduğu eve giren ev sahibi şoke oldu. 15 gündür telefonlarına bakmıyordu Gündem
Afgan kiracının oturduğu eve giren ev sahibi şoke oldu. 15 gündür telefonlarına bakmıyordu
Yeşil fasulyeyi saklamanızı sağlayacak yöntem. Bozulmuyor ve 1 yıl boyunca taze kalıyor Yemek Tarifleri
Yeşil fasulyeyi saklamanızı sağlayacak yöntem. Bozulmuyor ve 1 yıl boyunca taze kalıyor
Polonya’da 35 bin kişilik çiftçi protestosu Dünya
Polonya’da 35 bin kişilik çiftçi protestosu