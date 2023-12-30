Özgür Özel’den Süper Kupa tepkisi. ‘Baş suçlu Erdoğan’dır’

Kaynak: ANKA
Özgür Özel’den Süper Kupa tepkisi. ‘Baş suçlu Erdoğan’dır’
Suudi Arabistan’da planlanan Süper Kupa karşılaşması öncesi yaşanan krize ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel “Burada suç ne kulüplerde ne de TFF’dedir. Burada baş suçlu, ‘Her şeyi ben bilirim’ diyen, Atatürk’ü pazarlık konusu yapan Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’da basın mensuplarına konuştu. Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düdüğün çalınması beklenen fakat dün öğleden sonra Araplar tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygısızlık boyutuna ulaşan krizin ardından ertelenen Süper Kupa finali hakkında Özel, “Burada baş suçlu Atatürk’ü pazarlık konusu yapan Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.

iasushcjascac.jpg

“BAŞ SUÇLU NE KULÜPLER NE DE TFF’DİR ‘HER ŞEYİ BEN BİLİRİM’ DİYEN ERDOĞAN’DIR”

Özel şöyle konuştu:

“Aylardır diyorum ki; Fenerbahçe-Galatasaray bir Süper Kupa maçı yapacaklarsa bu Türkiye dışında bir yerde oynanamaz. Bu İzmir’deki Atatürk Stadyumu’na yakışırdı ama dinlemediler. Bir istisna Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olabilirdi. Ama neresi hiç olmazdı? Suudi Arabistan hiç olmazdı.

ekran-goruntusu-2023-12-30-221110.jpg

Burada suç ne kulüplerde ne de TFF’dedir. Burada baş suçlu, ‘Her şeyi ben bilirim’ diyen, Atatürk’ü pazarlık konusu yapan Recep Tayyip Erdoğan’dır.

Fenerbahçe ve Galatasaray’a müteşekkiriz. Hadsizlere hadlerini bildirdiler.” dedi.

ekran-goruntusu-2023-12-30-220957.jpg

İlgili Haberler
Erdoğan'dan Süper Kupa krizi açıklaması
Son Haberler
Manchester United kabusu yaşadı. Erik Ten Hag'a yol gözüktü Spor
Manchester United kabusu yaşadı. Erik Ten Hag'a yol gözüktü
Servetlerine servet kattılar. 490 milyar doları kasaya koydular Ekonomi
Servetlerine servet kattılar. 490 milyar doları kasaya koydular
Erdoğan'dan Süper Kupa krizi açıklaması Gündem
Erdoğan'dan Süper Kupa krizi açıklaması
Juventus'tan Kenan Yıldız sürprizi Spor
Juventus'tan Kenan Yıldız sürprizi
Beşiktaş sahasında farklı kazandı Spor
Beşiktaş sahasında farklı kazandı
İstanbul'da güpegündüz kalaşnikoflarla çatışma. 15 yaşındaki Büşra ağır yaralandı Gündem
İstanbul'da güpegündüz kalaşnikoflarla çatışma. 15 yaşındaki Büşra ağır yaralandı