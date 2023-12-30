Özgür Özel’den Süper Kupa tepkisi. ‘Baş suçlu Erdoğan’dır’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa’da basın mensuplarına konuştu. Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düdüğün çalınması beklenen fakat dün öğleden sonra Araplar tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygısızlık boyutuna ulaşan krizin ardından ertelenen Süper Kupa finali hakkında Özel, “Burada baş suçlu Atatürk’ü pazarlık konusu yapan Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.

“BAŞ SUÇLU NE KULÜPLER NE DE TFF’DİR ‘HER ŞEYİ BEN BİLİRİM’ DİYEN ERDOĞAN’DIR”

Özel şöyle konuştu:

“Aylardır diyorum ki; Fenerbahçe-Galatasaray bir Süper Kupa maçı yapacaklarsa bu Türkiye dışında bir yerde oynanamaz. Bu İzmir’deki Atatürk Stadyumu’na yakışırdı ama dinlemediler. Bir istisna Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olabilirdi. Ama neresi hiç olmazdı? Suudi Arabistan hiç olmazdı.

Burada suç ne kulüplerde ne de TFF’dedir. Burada baş suçlu, ‘Her şeyi ben bilirim’ diyen, Atatürk’ü pazarlık konusu yapan Recep Tayyip Erdoğan’dır.

Fenerbahçe ve Galatasaray’a müteşekkiriz. Hadsizlere hadlerini bildirdiler.” dedi.