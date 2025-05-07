Özgür Özel'den TÜSİAD'a ziyaret: Önümüzde yeni bir iktidar var

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'ni (TÜSİAD) ziyaret etti.

Özel'e İBB Başkanvekili Nuri Aslan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe eşlik etti.

TÜSİAD SORUŞTURMALAR İLE GÜNDEMDEYDİ

TÜSİAD son günlerde özellike iki üst düzey yöneticisi olan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras'a yönelik açılan soruşturmalar ve davalar ile gündemdeydi.

Özel, görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDE YENİ BİR İKTİDAR VAR"

CHP lideri Özel, "Bundan sonra Türkiye'nin önünde yeni bir iktidar, yeni bir dönem vardır" dedi.

Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Türkiye'nin demokratları, demokrasiye sahip çıkacaklar ve iktidar değiştikten sonra Türkiye'de hep birlikte kazanacağımız, hep birlikte güçleneceğimiz, iş insanlarının da mutlu olduğu, sermayenin de mutlu olduğu ancak emekçilerin örgütlenmesinin önündeki engellerin kalktığı, Türkiye'nin hem dünyadaki ticaretten payını yükselttiği hem Türkiye'deki varolan potansiyelinin en iyi şekildiği ve bunu doğru bir vergi sistemiyle hakça bölüştüğü, Türkiye'de hem emekçinin yüzünün güldüğü hem işverenin yüzünün güldüğü bir yarının mümkün olduğu biliyoruz.

AYM'NİN KARARINA TEPKİ: BİZ BU CİNAYETİ İŞLEMEYİZ

CHP'li belediyelere zımnen cinayet işle diyor. Biz bu cinayeti işlemeyiz. Mahkeme'nin kararını üzüntüyle karşılıyorum. Mahkeme, iptal edip çok belirli bir süre verip yasama organının bu konudaki sıkıntıları gidermesini talep etseydi çok doğru bir iş yapmış olacaktı."

AYM'den tartışmalı sokak hayvanları yasasının iptali istemine ret!