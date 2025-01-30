Özgür Özel'den tutuklama kararına sert tepki: "Tek çare sandıktır!"

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Özgür Özel'den tutuklama kararına sert tepki: "Tek çare sandıktır!"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medyadan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, “Bilirkişi soruşturması” kapsamında gözaltına alınan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklanması ile ilgili sosyal medyadan bir mesaj paylaştı.

İŞTE ÖZGÜR ÖZEL'iN MESAJI:

İktidar, kendinden olmayan herkese açıkça düşman hukuku uyguluyor. Son olarak Sn. Suat Toktaş’ı gazetecilik yaptığı için tutuklamak sadece basın özgürlüğüne değil, halkın haber alma hakkına da açık bir saldırıdır.

Bu hukuksuzluk, sadece gazetecileri değil, tüm toplumu cezalandırma girişimidir, özgür basını sindirme planının bir parçasıdır.

Ancak ne biz sineceğiz ne de halkın gerçekleri öğrenme hakkını savunanlar bu baskılara boyun eğecek. İktidar Türkiye’yi hukukun katledilişine, adaletin yok sayılmasına, keyfi tutuklamalara alıştırmaya çalışıyor. Ama bu demokrasi dışı uygulamalara alışmayacağız, bu karanlık düzeni ifşa edeceğiz ve direneceğiz.

Demokrasiyi, özgürlüğü ve adaleti savunan herkes, bu karanlığa karşı omuz omuza mücadele edecek. Bu düzeni değiştirmek için, hukuk devleti için, özgür bir toplum için Tek çare değişimdir! Tek çare sandıktır! Herkes bilsin ki: Biz susmayacağız, Türkiye susmayacak!

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