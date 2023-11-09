Özgür Özel'e başarılar ve sorular...

Ana muhalefet partisinde "değişim" adı altında gidilen kurultay aslında lider değişiminin yanı sıra, 2024 yerel seçimlerinin de amansız mücadelesiydi...

Çünkü 2024 seçimlerine 5 aydan az süre kalmışken yapılan bir kurultay, 2019 seçimleri gibi bir zafer bekleyenlerce büyük bir mücadeleye dönüştürülürken, partinin "13 yıl boyuncaki iktidar yoksunluğu giderilecek mi" sorusu da öne çıktı...

İYİ Parti'nin aday çıkaracağı açıklanırken ve 2024'teki yerel seçimlerin CHP'ye tek başına yeni bir zafer getirip getirmeyeceği kamuoyunda tartışılırken, sadece partiyi yönetenler değil, CHP'ye iktidar umuduyla 40 yıldır destek verenler de aynı soruları soruyorlar;

"CHP'deki lider değişimi neyi getirecek, Özgür Özel partiyi nereye taşıyacak, iktidar yolu açılacak mı?.."

"Bahar" sloganıyla girilen ancak parti yönetiminde, Meclis grubunda ve il örgütlerinde hayal kırıklığı yaratan 2023 genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yapılan CHP kurultayının gerçek bir değişimi tetikleyip tetiklemeyeceği konusu yerel seçimlerde çok net biçimde deşifre olacak...

İşte bu deşifrenin yönünü, arkasına belediye başkanlarını ve Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık kurmaylarını da alarak seçilen Özgür Özel'in siyasi duruşu, stratejisi ve örgütlenme biçimi de belirleyecek...



CHP tabanında beklentiler...



Özgür Özel ve Parti Meclisi'ne aldıkları, hatta İmamoğlu gibi kendisine destek verenler de farkında ki; CHP'nin ideolojik açıdan yıprandığı, bırakın Atatürk ve İnönü dönemini, Baykal dönemindeki duruşun bile zedelendiği konusunda endişeler var...

Kılıçdaroğlu döneminde cumhuriyetle çatışanların, Öcalan'a övgüler dizenlerin ve Dersim üzerinden Atatürk'e saldıran zavallıların eylemleri CHP'in 14 Mayıs seçiminde aldığı yenilginin önemli sebepleriyken, bu erozyonun nasıl giderileceği de merak konusu...

Asıl konu ise siyaset ve "hançer" tartışmasının bir kez daha dışa vurduğu son kurultay, CHP'nin özüne dönüşü ve beslendiği asıl köklere nasıl sarılacağı biçimindeki beklentileri de öne çıkartıyor...

Daha önce de vurguladığımız gibi, Özgür Özel'in de, onun Parti Meclisi'ne getirdiklerinin de yerel seçimler öncesi toplumda ve parti tabanındaki kaygıları acilen gidermesi gerekiyor...

Çünkü daha düne kadar CHP'nin kadrolarında ne Büyük Önder'in mirasını iktidara getirebilecek bir söylem birliği vardı, ne bir çaba, ne de bir ideolojik inanç...

İşte tüm bu olumsuz tablo nedeniyle, Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna en yakındaki kurmaylarından birinin oturması ile ortaya çıkan "değişim" döneminin hayal kırıklığı yaratmaması gerekiyor...

O halde değişim iddiasındaki Özgür Özel, milyonlarca insanın kafasında dolaşan aşağıdaki sorulara yanıt verebilecek mi acaba?..



Köklerine sarılacak mı CHP?..



Ne yapacak acaba Özgür Özel, 8 yıllık grup başkan vekilliği nedeniyle de yanından ayrılmadığı Kılıçdaroğlu'nun, "laiklik tehlikededir diyemem" şeklindeki o gaflet yaklaşımını, gerici bölücü çevrelere taviz verilen yıpratıcı dönemi depoya kaldıracak mı?..

Özgür Özel, tarikat ve cemaatler devletin kritik yerlerinde cirit atarken, özellikle Millî Eğitim alanındaki karanlıkla mücadele edecek mi?..

Kılıçdaroğlu'nun eylemlerine susulan dönemdeki gibi, cumhuriyet karşıtlarından ve tarikatlardan da helallik istenmesinin CHP'ye hiçbir yarar sağlamadığını anladı mı Özgür Özel?..

"CHP Atatürk'ün partisidir, Altıok bizim rotamızdır, CHP tüzüğü cumhuriyetin, laikliğin, Aydınlanma Devrimi'nin korunması konusunda kararlılıkla mücadele edecek" diyecek mi Özgür Özel?..

Yeni lider olarak nasıl bir yol izleyecek acaba Özgür Özel; Rotasından çıkarılmış bir partinin direksiyonunda, CHP'yi hem yüzde 25 şeridinden, hem de partiye zarar veren İstanbul'daki şaibeli-başarısız-yıpranmış belediye başkanlarından kurtararak, 2019'daki yerel seçim başarısını yakalayacak mı?..

Velhasıl; köklerinde olduğu gibi partiyi gerçek CHP'li kadrolarla yönetebilecek mi Özgür Özel?..

Atatürk'ün koltuğuna oturan Özgür Özel'e başarı diliyoruz...

Umarız partisinin hem kadrolar, hem de ideolojik açıdan 13 yıldır yaşadığı erozyonu giderir ve "değişim" iddiasının ne kadar zorunlu olduğunu da kanıtlamış olur...

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NOT: Değerli okurlarım yurt dışındayım. Bir süre yazılarıma ara veriyorum. Herkese sağlık diliyorum...