Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik saldırı soruşturması devam ediyor.

İstanbul’da vefat eden Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen anma töreninden ayrılırken Özgür Özel’e saldırıda bulunan 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Savcılıkta ifadesi alınan Selçuk Tengioğlu, “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama” suçlamasıyla tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelinin tutuklanmasına hükmetti.

NE OLMUŞTU

İstanbul’da hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder anısına düzenlenen törenden ayrılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Atatürk Kültür Merkezi çıkışında bir kişinin saldırısına uğramıştı.

Özel, korumaları ve güvenlik önlemleri eşliğinde olay yerinden ayrılırken, polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelinin 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu tespit edilmişti. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ilk işlemleri yapılan zanlı, daha sonra İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne nakledilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, Tengioğlu’nun 9 Mayıs 2004’te Hatay’ın İskenderun ilçesinde kızı M.T. ve oğlu B.T’yi öldürdüğü, küçük kızı G.T’yi yaraladığı gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırıldığı ve 2020 yılında şartlı tahliye ile cezaevinden çıktığı ortaya çıktı.

Şüphelinin herhangi bir siyasi parti ya da örgütle bağlantısının bulunmadığı ve akıl sağlığıyla ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirlendi.