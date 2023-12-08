Özgür Özel'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu'ndan takipteyim mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ofisinde ziyaret etti. Görüşmede Kılıçdaroğlu, Özel'e "Süreci yakında takip ediyorum" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Özgür Özel'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu'ndan takipteyim mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ankara'daki çalışma ofisinde ziyaret etti.

Özel’e CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol eşlik ederken Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i kapıda karşıladı.

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Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, bir nezaket ziyareti olduğu ifade edilen görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede yerel seçimler, olası iş birlikleri, Özel’in çalışmaları ve CHP içi gündem başlıkları konuşuldu. Herhangi bir adaya dair özel bir değerlendirme yapılmadı. Görüşmede ayrıca İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ziyareti ve İYİ Parti’nin kararı da değerlendirildi.

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BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ KONUŞULDU

Pazartesi günü başlayacak bütçe görüşmelerine dair değerlendirmelerin de yapıldığı görüşmede, Kılıçdaroğlu bu konudaki görüşlerini paylaştı.

"YAKINDAN TAKİP EDİYORUM"

Özel’in çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, “Çok yoğun bir tempoda çalışıyorsunuz, çok hareketlisiniz. Bu süreci yakından takip ediyorum” dedi.

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ÖZEL KILIÇDAROĞLU’NA HEYKEL HEDİYE ETTİ

Özel, Kılıçdaroğlu’na 45 cm boyunda, 4 kilogram ağırlığında heykeltraş Şahin Ceylan tarafından kalsitten yapılmış bir heykel hediye etti. Heykelin omzunda Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’ni taşıyan, eliyle ilerlemeyi ve devrimlerin yolunu gösteren, eteklerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin altı oku ve ilkelerini içeren bir kadını tasvir ettiği ifade edildi.

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