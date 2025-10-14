Özgür Özel, Partisinin grup toplantısında Hamas- Gazze barışından, yandaş medyanın haberi sunuş tavrına, Bahçeli'nin bugünkü grup toplantısında yaptığı 'kol kırılır yel içinde kalır' açıklamasından, Ayşe Barım'a kadar çok sayıda önemli başlık vardı.

Özel'in "Yurt dışındaki birçok konuda Erdoğan'ı takip ediyoruz. Zaman zaman doğru tutum aldığında destekliyoruz. Ama hiç dünkü kadar utanmamıştım. Hiç dünkü kadar midem bulanmamıştı." ifadeleriyle anlattıkları gündem oldu.

Türkiye, Katar ve Mısır'la birlikte Gazze'deki ateşkes anlaşmasına ilişkin yandaş basına sert çıkan Özel "Filistin'de 67 bin cenaze var ama siz İsrail'in düğün evinin tefçisi gibi davranıyorsunuz" dedi.

Erdoğan'a 'omurga' yanıtı veren Özel'in "Omurga dediğin 33 omurdan oluşur. 6 tanesini bir nefeste saydım, 33 tanesini iki nefeste saymazsam namerdim." çıkışı da dikkat çekti.

Özgür Özel'in açıklamalarından önemli başlıklar şöyle;

-Sayın Erdoğan öyle bir anlayışa sahip ki onun yötettiği ülkede onun yaptığı her şey muhalefete haramdır. O iktidarını sürdürecek. O devir kapandı. Türkiye'de üniversitelerde başörtüsü sorunu varken, AİHM'e gidip devletten tazminat alacaksın. Bu şikayet olmayacak. Muhalefet Erdoğan'ın hapsetmek istediği kalıptan çıktı.

-15 Temmuz gecesi et kemik olduklarından darbe teşebbüsünde bulunacak. İlk teşekkürü bize edeceksin. Darbenin mağduru iken yurt dışına gidip anlatacaksın. Şikayet olmayacak....

-CHP olarak 2 yıldır dünyanın neresine gidersek gidelim... Kıbrıs, Azerbaycan, Ege ile iligli her şeyi şikayet ederken, konuşurken problem yok. Ama sen sandığa saldıracaksın. 'Susun' diyeceksin.

-Eğer omurgadan konuşacaksak... Omurga dediğin 33 omurdan oluşur. 6 tanesini bir nefeste saydım, 33 tanesini iki nefeste saymazsam namerdim.

"BAHÇELİ AÇIK AÇIK SÖYLEDİ..."

-Bahçeli açık açık söyledi 'Kol kırılsın yel içinde kalsın istiyoruz'... Kırılan kol bizim. Haksızlığa uğrayanlar bizim arkadaşlarımız. Bu memlekette kol kırık, cep delik ama biz susalım istiyorsunuz. Bahçeli kusurabakma hiçbir yerde o yoğurdun bolluğu kalmamıştır.

GAZZE

-Biz adil bir barış değil diyoruz. Ölümler durdurulamıyordu. Kan akmamasına, çocukların ölmemesine bir umut varsa peki dedi bütün dünya. Biz de 'peki' dedik...

-Dün Trump'ın alaycı tutumunu bütün dünya izledi. Katliamı yapanları tek tek anons etti. Ayakta alkışladı onları. Sumut filosuna saldıranları aklışladılar. Trump döndü "sevin savaşı sen kazandın, mutlu olabilirsin. En iyi silahlarımı sana verdim" dedi Netanyahu'ya. Dakikalarca alkışlandı. Trump mübarek olsun size.

"HİÇ BU KADAR MİDEN BULANMAMIŞTI"

-Yurt dışındaki birçok konuda Erdoğan'ı takip ediyoruz. Zaman zaman doğru tutum aldığında destekliyoruz. Ama hiç dünkü kadar utanmamıştım. Hiç dünkü kadar midem bulanmamıştı.

-İsrail Parlamentosu'ndaki o şov yetmezmiş gibi... Güya Netanyahu gelecekmiş de Erdoğan karşı çıkmış. Ya Netanyahu nereye geliyor? Bizim onu Lahey'de yargılatmamız lazımken 'neredeyse bir araya gelecekken karşı çıkılmış' falan.

"YANDAŞ BASIN İSRAİL'İN DÜĞÜN EVİNİN TEFÇİSİ GİBİ DAVRANIYOR"

-Yandaş basın utanmadan İsrail parlamantosundaki o havayı görmeden 'Erdoğan kazandı' dedi.

-Buradan herkesin gözünün içine baka baka söylüyorum. Filistin'de 67 bin cenaze var. Yandaş basın siz İsrail'in düğün evinin tefçisi gibi davranıyorsunuz. Siz de sadece yalakalık var.

-Elinde Berkin Elvan'ın, Soma'nın kanı olanlar yeniden yargılanacaksınız...

"ERDOĞAN İKTİDARDA KALMAYA DEVAM EDERSE..."

- Yüzen sarayımız var. Uçan sarayımız var. Yazlık sarayımız var. Ahlat'ta Kızlık Sarayımız, Oltuk'ta yüz yazlık sarayımız var. 1500 odalı saray burada var. Ama millet sürünüyor. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonra Türkiye'nin önüne koyduğu en büyük hedef şudur.

-Biz Erdoğan'ın saraylarına değil, Türkiye'dekilerin geleceğine, Avrupa'daki gibi satın alma gücüne talibiz. Erdoğan iktidarda kalmaya devam ederse alabildiğiniz 18 kilo kıyma 2 kiloya düşer.

-Yerde yatana tekme atan bu iktidara yazıklar olsun. Her sabah onlara had bildirmek için erken kalkıyorum. Kalkmaya da devam edeceğiz.

BAHÇELİ'YE 'MAKSİMALİST' YANITI

-Devlet bey kendi taleplerine bakmaz. Kardeşlik istemek ne zamandan beri maksimalist talep oldu. Bahçeli kendi ifadelerine bakacak, prompterdan bakarak söylediklerine bakacak önce.

İDDİANAME NEDEN ÇIKMADI?

-Tuğla gibi iddianamelerinizi bekliyoruz. Kimi sıçan gibi kaçtı Avrupa'da onursuzca yaşıyor. Hadi İddianame? Çıkacak diyordunuz.

-Melih Gökçek hakkında 2 briket gibi iddianame var.

-Erdoğan, Gökçek'e 'istifa etmezse gereğini biz yapacağız' dedi. İstifa etti. Mahkemeye çağırılıp bir kelime soruldu mu? İddianame hazırlandı mı? Buna bir kişi bir şey dedi mi? FETÖ'cülüğü boşunu aştı. Hakkında 97 dosya var.

-Mansur Yavaş hakkında hemen iddianame hazırlıyor. Yavaş'ın ve bütün arkadaşlarımızın arkalarındayız.

YAVUZ BİNGÖL ŞİMDİ BAHÇELİ'YE SAZ ÇALIYOR

-Ayşe Barım soruşturmasında 'Seni Gezi'ye Barım mı çağırdı?' diyorlar. O da "Beni Gezi'ye Yavuz Bingöl çağırdı" diyor. Yavuz Bingöl, Bahçeli'ye şimdi saz çalıyor. Şimdi başka yerlerde geziyor diyelim.

-Koruduğumuz ülkedeki demokrasidir. Tek adamların yaptıkları hatalardan dolayı yaşadığı işgallerden kurtarmak... Bu meleket size feda edilecek kadar kolay kazanılmadı.

ABD, Türkiye, Mısır ve Katar liderleri dün niyet beyanı imzalayan Trump'ın imza töreninde övdüğü Erdoğan için "Ne zaman ihtiyaç duysam hep yanımda oldu" ifadeleri dikkat çekmişti.