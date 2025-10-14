MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan gelip Meclis'te konuşsun, örgütü lağvetsin' çağrısıyla başlayan PKK'nın silah bırakmasının ve Meclis'te kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" ile devam eden 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırılan süreç sekteye uğradı.

YANDANŞLAR KRİZ SİNYALİNİ VERDİ

Bahçeli’nin 22 Ekim'de Terör örgütü PKK kurucusu Abdullah Öcalan’a, örgütü lağvetmesi koşuluyla, "Umut hakkı için başvurması ve TBMM’de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşması" için çağrı yapmasının yankıları devam ederken Yandaşlar 'kriz' sinyalini verdi.

Yandaş Sabah'ın haberine göre yasal düzenlemelerin iki aşamalı olarak gündeme gelmesi planlanıyor.

ÖCALAN'A AF YOK

Yapılacak düzenlemeler ana başlıkları ile belirlendi. Buna göre, genel af veya Öcalan'a af getirilmesi gündemde olmayacak.

Yandaş Türkiye'de de planlanan yasal adımları "Genel af ya da Öcalan’a af olmayacak. Silah bırakan PKK’lıların durumu tanımlanacak. Örgüt üyeliği suçlamaları düşecek." ifadeleriyle duyurdu.

DEM BU İŞE NE DİYECEK?

Kararın, DEM Parti Grup Toplantısı'nda 'Biji Serok Apo' sloganları atılmasının ardından gelmesi dikkat çekti. Her fırsatta 'Öcalan'a özgürlük' diyen DEM'lilerin durumu nasıl karşılayacağı merak konusu olurken, kulislerden 'büyük çatlak' yorumları geldi.

Öte yandan atılacak yasal adımların ayrıntıları şöyle açıklandı.

"Terör örgütü PKK'nın silah bırakan üyeleri için yasal düzenleme yapılacak. Yapılacak düzenlemenin tanım, amaç ve kapsam bölümünde 'kendini fesheden örgütlerin silah bırakan üyelerinin durumunun ne olacağı, nasıl bir yol izleneceği tek tek anlatılacak ve PKK'lılar Türkiye'ye dönebilecek.

İkinci aşamada ise suça bulaşanların durumuna ilişkin bazı adımlar atılacak. Genel bir infaz düzenlemesi yapılacak. Bu düzenleme ceza ertelemesi mi yoksa başka bir şekilde mi olacak önümüzdeki günlerde netleşecek."