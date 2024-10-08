Özgür Özel’in o görüntüsü Mustafa Sandal’ı kızdırdı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel’in o görüntüsü Mustafa Sandal’ı kızdırdı!

Gündemi yakından takip eden ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in dokuma tezgahındaki fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak isyan etti.

Mustafa Sandal, Özgür Özel’i Hatay Arsuz’da, Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği’nde bulunan dokuma atölyesini ziyaret etmesinden dolayı eleştirdi.

Partisinin MYK toplantısı öncesinde, Hatay’da kadın dokumacılarla bir araya gelen Özgür Özel, dokumacılarla sohbet etti. Kadın dokumacılar Özel'e ve eşi Didem Özel'e kendi dokudukları atkılardan hediye etti. Dokuma tezgahının nasıl çalıştığını dinleyen Özel, tezgahın başına oturarak atkı dokudu.

o.webp

O GÖRÜNTÜLERE DAYANAMADI

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal o görüntüleri görünce dayanamadı. Özel’in fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Sandal, “Arkadaşlar evet ülke yangın yeri ancak ana muhalefet lideri inanılmaz bir subliminal mesaj veriyor; ‘ilmik ilmik örüyorum, bekleyin’ diyor! Biz anlayamıyoruz” diyerek, Özgür Özel’e tepki gösterdi.

mustafa-sandal-in-2-yila-kadar-hapsi-isteniyor-773192-5.webp

Son Haberler
Kadını dayaktan bekçiler kurtardı
Kadını dayaktan bekçiler kurtardı
Hatay'da sıcak demir yüklü tırda yangın paniği
Sıcak demir yüklü tırda yangın
Bursa merkezli 4 ilde 'Daltonlar' çetesine dev operasyon! Azerbaycanlı iş insanını silahla vurmuşlardı
Bursa merkezli 4 ilde 'Daltonlar' çetesine dev operasyon! Azerbaycanlı iş insanını silahla vurmuşlardı
Atalardan kalan tarih! 5 bin eski eşyayı sergileyerek günümüze ışık tutacak
Atalardan kalan tarih! 5 bin eski eşyayı sergileyerek günümüze ışık tutacak
Tarihi geçmiş ürünler raflarda
Tarihi geçmiş ürünler raflarda