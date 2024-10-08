Özgür Özel’in o görüntüsü Mustafa Sandal’ı kızdırdı!

Mustafa Sandal, Özgür Özel’i Hatay Arsuz’da, Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği’nde bulunan dokuma atölyesini ziyaret etmesinden dolayı eleştirdi.

Partisinin MYK toplantısı öncesinde, Hatay’da kadın dokumacılarla bir araya gelen Özgür Özel, dokumacılarla sohbet etti. Kadın dokumacılar Özel'e ve eşi Didem Özel'e kendi dokudukları atkılardan hediye etti. Dokuma tezgahının nasıl çalıştığını dinleyen Özel, tezgahın başına oturarak atkı dokudu.

O GÖRÜNTÜLERE DAYANAMADI

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal o görüntüleri görünce dayanamadı. Özel’in fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Sandal, “Arkadaşlar evet ülke yangın yeri ancak ana muhalefet lideri inanılmaz bir subliminal mesaj veriyor; ‘ilmik ilmik örüyorum, bekleyin’ diyor! Biz anlayamıyoruz” diyerek, Özgür Özel’e tepki gösterdi.