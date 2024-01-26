Özgürlüğü 3 gün sürdü. Cezaevinden çıkar çıkmaz tutuklandı

Kaynak: DHA
Özgürlüğü 3 gün sürdü. Cezaevinden çıkar çıkmaz tutuklandı
Samsun'da hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden tahliye edilen Sevda Kulu, 3 gün sonra aynı suçtan bir kez daha tutuklandı.

İlginç olay Samsun’un Atakum ilçesinde meydana geldi. İlçenin Yenimahalle Mahallesi'nde 23 Kasım 2023'te, sahibinin, kapıyı kilitlemeden çıktığı eve dil düşürme yöntemiyle giren şüpheli, 200 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alıp kaçan Sevda Kulu, polis tarafından yapılan çalışmalar sonucu tespit edilemedi.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Kulu’nun montundan ve ayakkabısından tespit etti. 3 çocuk annesi Kulu, dün saklandığı evde yakalanarak, gözaltına alındı. Kulu, suçlamaları reddederken, emniyetteki işlemlerinden sonra bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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GÜNLER ÖNCE DE 60 BİN LİRALIK HIRSIZLIK YAPMIŞ

Ayrıca, Kulu'nun 15 Ocak'ta, Sibel Y. ile Atakum ilçesindeki bir evden 60 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldığı suçlamasıyla tutuklandığı, 8 gün sonra yapılan itirazla da tahliye edildiği öğrenildi.

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