Özkan Uğur'un hiç duyulmamış şarkıları gün yüzüne çıkıyor

Özkan Uğur'un hiç duyulmamış şarkıları gün yüzüne çıkıyor

Temmuz ayında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Özkan Uğur'un yayınlanmamış şarkılarından oluşan albüm yakında çıkacak. Albüm haberi, Uğur'un resmi Instagram hesabından "Özkan Uğur'un hiç duyulmamış şarkıları gün yüzüne çıkıyor. Çok yakında..." ifadeleriyle paylaşıldı.

Özkan Uğur, 8 Temmuz 2023'te lenfoma nedeniyle hayatını kaybetmişti. Usta müzisyenin eşi Aysun Aslan Uğur ve oğlu Alişan Uğur, Özkan Uğur'un yarım kalan şarkılarını müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Özkan Uğur'un ilk olarak 'Severim' adlı şarkısı, 27 Eylül Cuma günü dijital platfomlarda yer alacak.

"HÜZNÜ SANATA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Aysun Aslan Uğur, "Özkan’ımın bıraktığı hüznü sanata dönüştüreceğiz demiştim. Evet, dönüştürdük… Ardında bıraktığı tamamlanmamış şarkılarını hayata geçirmek için Alişan’ımla yola çıktık. Şarkıların yapım süreci aylarca sürdü. Duygusal açıdan üst düzeyde zorlandık, ince eledik, sık dokuduk ve nihayet sonuna geldik. Özkan’ın kendi billur sesiyle söylediği hiç bilinmeyen bu şarkıların ilki çok yakında yanı başınızda olacak. Özkan’ım hep yaptığı gibi gene neşe versin sesiyle, gene umut versin, sevgiyi hatırlatsın inşallah. Canımın içi ustaların ustasına selam olsun" ifadelerini kullandı.

"HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Alişan Uğur da, "Canım babam, Özkan Uğur’umuzun hiç duyulmamış şarkılarının ilki 'Severim', 27 Eylül Cuma günü tüm dijital platformlarda yayında. Hepimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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