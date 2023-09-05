Özlem erkek arkadaşının evinde ölü bulundu

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde Özlem Yürük (25), erkek arkadaşı İsmail Arı'nın evinde ölü bulundu. Evde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, gözaltına alınan Arı tutuklandı.

KAYNAK: DHA
Özlem erkek arkadaşının evinde ölü bulundu

Lüleburgaz'da yalnız yaşayan Özlem Yürük, önceki gece erkek arkadaşı İsmail Arı'nın evine gitti. Sabah saatlerinde Arı, Yürük'ün hareketsiz bir şekilde yattığını fark edince 112'yi aradı. İhbar üzerine eve sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Yürük'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede evde uyuşturucu maddelere rastlandı. Yürük'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıpa gönderildi. Gözaltına alınan Yürük'ün erkek arkadaşı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

ozlem-erkek-arkadasinin-evinde-olu-bulundu-yenicag.jpg

Öne Çıkanlar
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Türk Hava Yollar THY ucuz bilet kampanyası nedir? THY Kuzey Kıbrıs ucuz uçak bileti kampanyası koşulları nedir?
Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay öldü mü?
Mehmet Ulay kimdir? Mehmet Ulay öldü mü?
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Son Haberler
Rüyada reçel görmek ne anlama geliyor? Rüyada reçel görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada reçel görmek ne anlama geliyor? Rüyada reçel görmek ne demek?
Uludağ İhracatçı Birlikleri'nden 2,8 milyar dolar ihracat Ekonomi
Uludağ İhracatçı Birlikleri'nden 2,8 milyar dolar ihracat
İnternetten video izledi iş kadını oldu Güncel
İnternetten video izledi iş kadını oldu
Can pazarının yaşandığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı Güncel
Can pazarının yaşandığı kazanın görüntüsü ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmen ataması açıklaması Güncel
Milli Eğitim Bakanı'ndan öğretmen ataması açıklaması
Hafif ticari araç hafriyat kamyonuna çarptı: 4’ü çocuk 7 yaralı Güncel
Hafif ticari araç hafriyat kamyonuna çarptı: 4’ü çocuk 7 yaralı
Şanlıurfa'da 20 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi Güncel
Şanlıurfa'da 20 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi