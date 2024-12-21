Özlem Gürses adliyeye sevk edildi

Düzenleme: Kaynak: AA
Özlem Gürses adliyeye sevk edildi

Youtube kanalında TSK hakkında kullandığı ifadeler nedeni ile gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses adliyeye sevk edildi.

Sosyal medya kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hakkında kullandığı sözler üzerine "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses adliyeye sevk edildi.

Akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı! Müsavat Dervişoğlu'ndan Özlem Gürses'e destek mesajıAkşam saatlerinde gözaltına alınmıştı! Müsavat Dervişoğlu'ndan Özlem Gürses'e destek mesajı

NE OLMUŞTU?

Özlem Gürses hakkında YouTube yayınında kullandığı "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş." sözleri nedeniyle TSK'yı işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden işgalci bir kurum olarak nitelediği gerekçesiyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

Ayrıntılar geliyor...

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