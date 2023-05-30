Özlem Gürses seçim akşamı CHP Genel Merkezi'nde yaşananları gözyaşları içinde anlattı

Editör: Ayşe Memiş

Gazeteci Özlen Gürses YouTube hesabında seçim akşamına ilişkin dikkat çeken aktarımlarda bulundu.

Gürses, Tolga Özkan isimli takipçisi, "Özlem Hanım, İyiyiz, eşim ağladı, bende onu teselli ettim, içime attım, üzüldüm,artık kimseyle ekonomi, siyaset vs. konuşmamaya karar verdik." mesajını izleyicile ile paylaştı.

Gürses Özkan'ın mesajına yanıt olarak şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Merkezi'nde de çok kişi ağladı. Milletvekilleri ağladı. Grup başkan vekilleri ağladı. Oldukça duygulu bir geceydi herkes için. ama ben en çok Gençlik Kolları'ndaki gençlerin ağlamasına çok üzüldüm. Ben zaten en çok gençlere üzülüyorum."

Gürses'in gözyaşlarına hakim olamaması dikkat çekti.