Özlem ne demek? Özlem isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Özlem de son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Özlem ne demek? Özlem isminin anlamı nedir?

Özlem ne demek? Özlem isminin anlamı nedir?

Özlem adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Özlem isminin anlamını araştırıyor. Peki, Özlem ne demek? Özlem isminin anlamı nedir?

ÖZLEM NE DEMEK?

Özlem isminin Türk Dil Kurumu’nda sözcük anlamı, bir kişiyi bir şeyi ya da bir yeri görme arzusu, hasret, ona kavuşma isteği ve tahassürdür. Özlem, bu güzel ve çok özel anlamları taşıyan köklü bir isimdir.

Özlem, bir şeye duyulan aşırı hasret duygusunu niteler. Aynı zamanda, hasret kalınan, özlenen ve görmek istenilen çeşitli anlamlar taşır.

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Özlem ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekilde:

- Bir kimseyi, bir yeri veya bir şeyi görme, ona kavuşma isteği, hasret, tahassür.

ÖZLEM İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Özlem ismi, Kur’an’da geçen isimlerden değildir.

ÖZLEM İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Özlem isminin özellikleri şu şekildedir:

- Maddi konulara önem verirler.

- Lider bir ruha sahiptir. İnsanları etkilemeyi de çok severler.

- İradeli ve gizemli bir kişiliğe sahiplerdir.

- Yüksek standartlara sahip olmayı ve lüksü severler.

- Zeki kişilerdir. Sağduyulu insanlardır.

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