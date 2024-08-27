Öztürk Yılmaz: 145 partiyi çağırdık gelmediler

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Valiliği’ne 2 Eylül Pazartesi saat 15:00’te Saray önünden acil seçim çağrımız için bildirimde bulunduk! Şu ana kadar davet gönderdiğimiz 145 partiden hiç biri katılacağını maalesef bildirmedi! Takdir, Yüce Türk Milletinindir! Yine de sabırla son güne kadar katılmalarını bekliyoruz. Biz bu çağrıyı her halükarda milyonlar adına dediğimiz gün ve saatte EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE ve TEREDDÜTSÜZ yapacağız. Cesaret!".

Yılmaz, davet ettikleri partilerden henüz olumlu bir yanıt almadıklarını belirterek, yine de sabırla son güne kadar katılımlarını beklediklerini ifade etti.

“Biz bu çağrıyı her halükarda milyonlar adına dediğimiz gün ve saatte en güçlü şekilde ve tereddütsüz yapacağız” diyerek kararlılığını vurguladı.