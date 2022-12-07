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Son Dakika... Öztürk Yılmaz'ı bıçakla yaralayan saldırgan yakalandı

Yenilik Partisi lideri Öztürk Yılmaz'a bıçakla yaralayan saldırgan Bolu'da yakalandı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 19:58
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Öztürk Yılmaz'ı bıçakla yaralayan saldırgan yakalandı

Son Dakika... Öztürk Yılmaz'ı bıçakla yaralayan saldırgan yakalandı
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Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'a parti genel merkezinde bıçakla saldırarak yaralayan Serhat K. adlı saldırgan Bolu Otobüs Terminalinde emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırıda bulunduğu değerlendirilen zanlı Serhat K., Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminalinde ekiplerimiz tarafından yakalanmıştır” ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Olay, Yenilik Partisi’nin Çankaya ilçesindeki genel merkezinde meydana geldi. Yenilik Partisi Genel Başkanı, 26’ncı ve 27’nci dönem Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz, kendisiyle görüşmek için gelen kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklandı.

KALÇASINDAN YARALANDI

Yılmaz, kalçasından yaralanırken, saldırgan ise kaçtı. Partililerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Yılmaz’a ilk müdahaleyi yaptı.

Öztürk Yılmaz, daha sonra ambulansla özel hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Yenilik Partisi MYK üyesi Osman Yaylagül, parti genel merkezinde bıçaklı saldırıya uğrayan Yenilik Partisi Genel Başkan Öztürk Yılmaz’ın tedavi gördüğü hastanede basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Saldırı anı ve Yılmaz’ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Yaylagül, “Saldırgan İstanbul’dan geldiğini ve bir çay içmek istediğini söylemiş. İçeri girdikten sonra genel başkanın direkt boynuna saldırmış” dedi.

"HAYATİ TEHLİKESİ YOK"

Yaylagül, “Başkan Yılmaz müdahale edince arkasından 4 kez bıçaklamış. Kurucu üyemiz Nalan hanım müdahale etmiş, sandalyeyi fırlatmış ama saldırgan kaçmış. Şu anda 4 yerinden yaralı ama hayati tehlikesi yok. Akli dengesi yerinde biri, orta yaşlarda. Bence planlı bir şekilde gelmiş. Partili biri değil, dışarıdan yaptırmışlar” dedi.

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