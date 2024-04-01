Özü başına diyen İYİ Parti kaderi ile baş başa kaldı. Şimdi tabela partisi mi olacak

FATİH ERGİN / YENİÇAĞ

Modern askeri stratejinin kurucusu olarak bilinen Prusyalı General Carl Van Clausewiz’e ait, “İlk yığınakta yapılan hata, sefer sonuna kadar devam eder.” sözü Türk siyasetinde son yıllarda en çok İYİ Parti’yi anlatıyor…

“Özü başına” tercihi ile 2024 yerel seçimine giren İYİ Parti, seçim sonuçlarına göre kaçınılmaz kaderi ile baş başa kaldı. Oysa “Özü başına” siyaseti sağ mahallede CHP’den ayrı adres arayan AKP seçmenini çekmek için teoride doğru bir yaklaşımdı…

Peki İYİ Parti bu teorinin karşılığını neden alamadı? Onu da şu sözle açıklayalım; para bir silah, siyaset ise tetiği ne zaman çekeceğini bilmektir. 2023 seçimleri öncesi Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığının ayak sesleri gümbür gümbür duyulurken Meral Akşener tetiği çekmek için adayın belirleneceği son toplantıyı bekledi.

Herkes Akşener’in güçlü bir B planı olduğunu düşünürken aslında hiçbir planı olmadığı görüldü. Ardından da İYİ Parti yaka paça masaya oturtuldu.

Siyasi iletişim açısından son derece sıkıntılı olan bu tablo, zamansız çekilen tetik, toplumsal muhalefette ve kararsız seçmende bir güven bunalımı yarattı. Ve İYİ Parti, AKP’nin en zor seçimi olan 2023 seçiminde yerinde saydı.

Siyasette vakitsiz namaz kılmanın cezasıydı bu…

İYİ Parti, siyasette ikinci vakitsiz namazı 2024 yerel seçimlerinde kıldı. Yarattığı güven bunalımını ortadan kaldırmadan ittifaksızlık siyasetini tercih etti. Bu güven sorunu varken, bir de üstüne Akşener seçim boyunca AKP’den çok CHP’nin zıddı olduklarını ispatlama çabasına girdi…

İşte doğru teoriyi pratikte hüsrana çeviren de bu oldu. 2019 yerel seçiminde toplumsal muhalefeti arkasına alıp seçimin kazandıranı olan İYİ Parti, bu sefer toplumsal muhalefeti karşısına aldığını, alacağını görmedi, göremedi…

Antierdoğanizmin kudretli unsuru iken, güven bunalımı yarattığı toplumsal muhalefetteki algısının “Erdoğanizm’e hizmet ediyor” algısına dönüşeceğini düşünemedi.

Peki İYİ Parti açısından şimdi ne olacak?

Tetik geç çekilmeye, namaz vakitsiz kılınmaya devam edilecek mi?

İYİ Parti, iktidar ve muhalefet alanının memnuniyetsizlerini üçüncü bölgede toplayabilmek için siyasi cazibesini yeniden nasıl kazanacak?

İş baştan yenilemeden, baştan yenilenmekten geçiyor. Dikkat edin; CHP’nin küskün ve kızgın seçmenini yerel seçimde sandığa götüren de başta yenileme ile geldi…

Yoksa! Evet yoksa, İlk yığınaktaki hata bir sonraki seferde hüsranı getirecek…