Padişah baharatı olarak biliniyor! İbn-i Sina’dan sonra Canan Karatay da ısrarla tavsiye ediyor

Akdeniz ve Ortadoğu mutfağında oldukça çok kullanılan baharat genellikle kırmızımsı renkteki meyveleri kurutularak toz haline getiriliyor ve yemeklere lezzet katmak için kullanılıyor. İşte sumak bitkisinin insan sağlığına olan faydaları…

BEDAVA ANTİOKSİDAN İÇERİYOR

Sumak, yüksek miktarda antioksidan içeriyor. Özellikle, antosiyaninler, flavonoidler ve fenolik asitler gibi antioksidanlar, vücuda zararlı serbest radikallerle savaşarak hücresel hasarı azaltıyor ve hastalıklara karşı koruyor.

İLTİHAPLANMAYI YOK EDİYOR

İçeriğinde bulunan antioksidanlar sayesinde anti-inflamatuar özelliklere sahip oluş uda sumağın etkili bir baharat olmasını sağlıyor. Bu özellik, iltihaplanmayı azaltıyor, eklem ağrılarını hafifletiyor.

SİNDİRİM DESTEKÇİSİ

Sumak, sindirimi destekleyen özelliklere sahip oluşuyla da dikkat çekiyor. Sindirim enzimlerini uyarıyor, sindirim sürecini kolaylaştırıyor ve sindirim rahatsızlıklarını hafifletiyor. Hazımsızlık, gaz ve şişkinlik gibi sindirim sorunlarını hafifletebiliyor.

KAN ŞEKERİNİ DENGELİYOR

Bazı araştırmalar, sumak tüketiminin kan şekerini dengelemede yardımcı olabileceğini gösteriyor. Ayrıca kan şekerinin kontrol altında tutulmasına yardımcı oluyor ve diyabet yönetimine destek sağlıyor.

KALBİ İYİLEŞTİRİYOR

Kalp sağlığını destekleyen özellikleri de sumağın mucize etkileri arasında değerlendiriliyor. Antioksidanlar, kan damarlarını genişleterek kan basıncını düşürebiliyor, kolesterol seviyelerini azaltabiliyor ve kalp-damar hastalıklarının riskini düşürücü etki sağlıyor.

SUMAK SUYUNUN YAPILIŞI

Canan Karatay, İbn-i Sina'nın da tavsiye ettiği sumak tohumu çayını boğaz ağrısı yaşayanlar için tavsiye ediyor. Karatay sumak tohumundan bir yemek kaşığı kadar bir su bardağıyla beraber cezveye koyulup kaynatılmasını tavsiye ediyor.

Önceden kaynatılmış bir bardak suyun içerisine bir tatlı kaşığı sumak ekleyin ve demlenmeye bırakın.

5 dakika kadar kaynar su içerisinde demlemeye bırakın. İçerisine 1 ya da 2 damla kekik yağı damlatabilirsiniz.

Demlenmiş sumağı bir süzgeç yardımı ile süzün.

Süzdükten sonra sade bir şekilde içebilirsiniz.

Eğer sade bir şekilde tüketemiyorsanız salata sosunuza katabilirsiniz.