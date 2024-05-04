Paket çikolatanın fiyatı çocukları kaçırdı! Anne ve babalar isyan etti

Kaynak: Haber Merkezi
Paket çikolatanın fiyatı çocukları kaçırdı! Anne ve babalar isyan etti
Bir vatandaş, markette satılan çikolatalardan bazılarının fiyatını çekerken, kare çikolataların fiyatlarının 52-53 TL olduğu görüldü. Anne ve babalar, "çocuğum isterse alamam" düşüncesiyle markete çocuklarıyla giremiyor.

Marketlerde yer alan ürünlerin pahalılığı tepki çekmeye devam ediyor. Bir vatandaş, market rafında yer alan bir çikolatanın etiketini sosyal medyadan paylaştı.

X'te 'Zam Haber' adlı hesaptan yapılan paylaşım, "Çikolatalar ne ara bu kadar pahalı oldu?" sorusunu akıllara getirdi.

60 gramlık kare çikolataların fiyatlarının 52-53 TL olduğu görüldü. Anne ve babalar, "çocuğum isterse alamam" düşüncesiyle markete çocuklarıyla giremiyor.

"BEN EN SON 20 TL'YE ALMIŞTIM"

Sosyal medyadaki kullanıcılar tarafından, "Gereksiz pahalı", "Hay maşallah yiyemez olduk", "Ben en son 20 TL'ye almıştım" gibi yorumlar yapıldı.

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