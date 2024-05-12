Paketli ürünler için yeni öneri. Çifte zam uyguluyorlar

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, özellikle gıda, temizlik ve hijyen malzemeleri gibi ürünler için tüm markaların tabî tutulacağı gramaj standardı oluşturulmasının şart olduğunu belirtti.

GRAMAJ HİLELERİ TÜKETİCİYİ KANDIRIYOR

Palandöken, daha ucuz algısı oluşturulması için yapılan gramaj hilelerinin, tüketicinin kafasını karıştırdığını ve bundan dolayı farklı markalara ait aynı ürünler arasında karşılaştırma olanağını ortadan kaldırdığını aktardı.

GRAMAJ STANDARDI GETİRİLMELİ

Ticaret Bakanlığınca gramaj hileleriyle ilgili çok sayıda firmaya ceza verildiğini hatırlatan Palandöken, "Sorunun çözümü ceza vermek değil, belli başlı ürünlerde tüm markaların uyacağı gramaj standardı getirmektir." İfadelerini kullandı.

Palandöken, vatandaşlara, hileli ürün ile karşılaştıklarında veya haksız bir uygulamaya maruz kaldıklarında "Alo 175 Tüketici Danışma Hattı"nı aramaları gerektiği konusunda uyardı.