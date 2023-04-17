Pakistan 4 ay sonra büyükelçisini Afganistan’a geri yollayacak

Editör: Osmancan Erok

Çok sayıda resmi kaynağın verdiği bilgiye göre Pakistan, büyükelçisini Kabil'de IŞİD tarafından düzenlenen başarısız bir suikast girişimi nedeniyle geri çekilmesinden yaklaşık dört aydan sonra, bu hafta Afganistan'a geri göndermeye karar verdi.

Kararın, Pakistan Dışişleri Bakanı Bilawal Butto Zerdari ile Afganistan Dışişleri Bakanı Amir Khan Muttaqi arasında bir gecede yapılan telefon görüşmesinde alındığı belirtildi.

Pakistanlı bir hükümet yetkilisi, "Büyükelçi, Kabil'e Ramazan Bayramı'ndan önce geri dönecek" dedi. Yetkili, diplomatik hareketlerin güvenlik nedeniyle gizlilik gerektirdiğini söyleyerek daha fazla ayrıntı paylaşmayı reddetti.

Taliban liderliğindeki Afganistan dışişleri bakanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada, Muttaqi'nin Pakistanlı meslektaşı ile "bir dizi önemli ikili siyasi, ekonomik, ticaret ve geçiş meselesini" görüştüğünü söyledi. Açıklamada, "Her iki taraf da diplomatik ilişkileri geliştirme konusunda mutabık kaldı" denildi.

Büyükelçi Nizamani, 2 Aralık'ta Kabil'deki genişleyen büyükelçilik yerleşkesinde rutin bir yürüyüş yaparken, silahlı kişiler yakındaki çok katlı bir binadan ona ateş açtı. Olaydan yara almadan kurtulurken bir güvenlik görevlisi bacaklarından vuruldu. Yaşanan bu olaydan sonra Pakistan baş diplomatını Afganistan’dan derhal tahliye etti ve Taliban'dan büyükelçiliğinin güvenliğini artırmasını talep etmişti.